На "ты" с ИИ, на "вы" с людьми. Каким будет новое поколение бета?

По словам австралийского социолога и футуролога Марка Маккриндла, дети, рожденные в 2025 году, станут первыми представителями поколения бета. Оно продлится до 2039 года, а к 2035-му его представители будут составлять около 16% всей популяции.

Поколение бета будет включать людей, сформированных совершенно новым, высокотехнологичным миром: вероятнее всего, они будут жить в эпоху окончательного расцвета искусственного интеллекта, когда нейросети станут неотъемлемой частью повседневности. На детей 2025–2039 годов рождения повлияют и убеждения их родителей, представителей поколения Z и миллениалов, которые высоко ценят адаптивность и уделяют большое внимание экологическим проблемам, и цифровизация общения (поколению бета придется учиться балансировать между онлайн- и офлайн-средой).

И хотя на первый взгляд все кажется логичным, не все эксперты согласны с представленной характеристикой.

Проблема кроется в самой теории поколений

Деление людей на поколения по году рождения — относительно новая идея. Впервые такой способ классификации предложили американский писатель Уильям Штраус и демограф Нил Хоу в 1991 году в книге "Поколения: История будущего Америки с 1554 по 2069" (Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069). Они предположили, что группы людей, рожденные примерно в одно и то же время (в промежутке около 20 лет), обладают схожими моделями поведения и разделяют многие социальные, экономические и политические взгляды, в результате чего живут по схожим сценариям.

То, что в теории Штрауса и Хоу точки условного "разрыва" между поколениями были довольно четко определены, а также то, что они называли конкретные исторические события, повлиявшие на сознание людей, сделало их подход очень популярным среди социологов, маркетологов и организаций, которые занимаются опросами населения.

Штраус и Хоу разделили американское общество последних 80 лет на четыре поколения: бумеров (1943–1960), поколение Х (1961–1981), миллениалов (1982–2004) и поколение Z (с 2005 года). И хотя предложенные временные рамки разграничений поколений сегодня не являются общепринятыми (у того же Маккриндла поколение миллениалов "заканчивается" в 1994 году), сами названия прижились и теперь регулярно используются.

Несмотря на популярность, выдвинутая американцами идея не раз подвергалась критике. В 2021 году 170 американских демографов и социологов подписали открытое письмо к независимому центру изучения общественного мнения Pew Research, в котором попросили отказаться от терминов из теории поколений в соцопросах. По мнению экспертов, система Штрауса и Хоу не имеет под собой достаточного научного обоснования. А учитывая то, что своей популярностью теория по большей части обязана постоянным упоминаниям в СМИ, продолжающиеся ссылки на нее будут способствовать дальнейшему распространению псевдонауки.

Кроме того, нельзя упрощать различия между людьми до времени их рождения. На становление человека также влияют факторы, не учтенные Штраусом и Хоу: пол, раса, уровень образования, профессия, достаток, место проживания, семейное благополучие. И это далеко не весь список.

Из-за этого в теории поколений нередко вылезают ошибки. Например, миллениалам-американцам приписывали желание жить в арендованном жилье в большом городе. Но дальнейшие исследования показали, что тенденция была обусловлена юным возрастом поколения Y: стоило "молодежи" завести семьи, как они взяли ипотеку и переехали в пригород.

Можно ли применять американскую теорию в России?

Еще одно слабое место теории поколений — ее использование в разрезе других стран и культур в том виде, в котором ее описывают Штраус и Хоу, не всегда возможно. "Применимость теории во всяком случае очень далека от 100%. Американское общество, которое многие пытаются представить как эталон для всех других стран, очень специфично и непохоже на российское и западноевропейское", — отмечает в интервью ТАСС профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Взять хотя бы то, что Америка — страна эмигрантов. Прирост населения США во многом происходит за счет колоссального притока людей из других стран, а местные же часто переезжают из штата в штат.

Как объясняет Синельников, даже среди представителей одной национальности и культуры демографическое поведение людей, которые никогда не переезжали, и тех, кто сменил место жительства в осознанном возрасте, "довольно резко отличается". Уже одно только это дает понять, что демографическое поведение американцев (которое также объясняется через призму теории поколений), скорее всего, не соответствует тому, как повели бы себя люди того же года рождения, относящиеся к более "оседлым" культурам (в частности, к русской).

"В Америке слабая связь между поколениями. Там принято уходить из дома после школы, поэтому, например, американская теория не придает большого значения влиянию родителей на взрослых детей. А у нас эта связь гораздо сильнее", — добавляет Синельников.

В России, в отличие от США, связь в семье сохраняется и через поколение: бабушки и дедушки могут быть столь же близки с внуками, как и родители. А для Штатов это несвойственно.

"Поэтому я думаю, что у нас различия между разными поколениями могут быть меньше, чем в Америке", — подытожил демограф.

Каким будет поколение бета в России?

Само предложенное американскими специалистами деление на поколения видится некоторым экспертам (в частности, Синельникову) довольно искусственным. Однако предположить, как поведут себя условные представители поколения бета, возможно, по крайней мере в некоторых аспектах.

Например, как они будут создавать семьи. Как рассказал Александр Синельников, при сравнении исследований ВЦИОМ "Идеальная семья", проведенных в 2012 и 2024 годах, целью которых было выявить идеальную семью в глазах граждан РФ, можно заметить тенденцию к усилению эгоизма среди молодежи.

Один из вопросов там звучал так: как вы считаете, идеальная семья — это та, в которой каждый член семьи может делать все, что он хочет, даже если это идет вразрез с интересами других ее членов, или та, в которой интересы семьи важнее интересов отдельных ее членов.

"По сути это выбор между семейным и антисемейным поведением", — объясняет Синельников.

И при сравнении результатов опросов видно усиление эгоистической позиции среди следующих поколений, причем тенденция сохраняется по мере взросления опрошенных. Причины этого могут быть разными, взять хотя бы "атмосферу" в обществе, в котором личные достижения и успехи очень приветствуются, а в людях с детства поощряют сильную волю. Это, несомненно, полезно для карьеры, но не для создания семьи, где особенно важно уметь находить компромисс и уступать другим.

Как ни странно, на "эгоизм" новых поколений влияет и низкая рождаемость.

"Когда в семье один ребенок без братьев и сестер, вырасти эгоистом гораздо проще, — говорит Синельников. — А даже если в семье несколько детей, то у них может быть большая разница в возрасте, скажем, 10 лет. По существу, это двое единственных детей".

А если при этом девочка или мальчик росли только с мамой, без отца, то у них не будет примеров социальной роли "жены", "мужа" и "папы" перед глазами, в результате выстроить подобные отношения в будущем будет нелегко.

Сама по себе эта тенденция не пропадет. Общество и государство должны приложить усилия, чтобы переломить тренд: улучшать условия для рождения новых детей в уже существующих семьях (на что по большей мере направлена демографическая политика РФ), создавать условия для появления новых "ячеек общества" и работать с профилактикой разводов (на сегодняшний день, по словам Синельникова, около 60% браков распадаются).

И все же происходящие перемены — не обязательно к худшему. Сейчас демография адаптируется под новый, быстрый темп жизни: люди учатся создавать подходящие для него формы взаимоотношений. Те же разводы — не всегда плохо. Это может свидетельствовать о тщательном подходе к выбору партнера, о том, что люди стремятся остепеняться и заводить семьи с теми, кто делает их счастливыми.

Поколение бета и искусственный интеллект

Дети, которые рождаются сейчас, будут социализироваться в период расцвета искусственного интеллекта, поэтому, когда они будут выходить во взрослую жизнь, за их время, ресурсы и внимание будут бороться большее количество стимулов, что также отразится на демографических процессах. В частности — привести к большей отложенности демографических событий.

Сильная интеграция в цифровое пространство также может сказаться на том, насколько сильно будущие поколения будут заинтересованы в живом общении. Ведь даже сейчас, когда ИИ все еще развивается, существуют данные, которые могут свидетельствовать об отказе от личных встреч. Так, всероссийский опрос Аналитического центра НАФИ 2022 года, в котором приняли участие 3 тыс. респондентов, показал, что у 22% людей в возрасте от 18 до 23 лет отсутствует сексуальная жизнь. А у тех, кто старше (от 24 до 45 лет), нет сексуального влечения (о проблеме сообщили 54% респондентов).

Некоторые эксперты и вовсе обеспокоены тем, что с развитием нейросетей люди будут обращаться к ним не только для того, чтобы решить вопросы, связанные с работой, но и за психологической помощью.

"А это может еще больше оторвать людей от нормальных человеческих отношений", — замечает Синельников.

Вероятность того, что поколение бета так или иначе сформирует особые отношения с нейросетями, действительно высока. Развитие систем искусственного интеллекта может даже повлиять на образ мышления нового поколения.

Как отмечает в интервью с ТАСС эксперт в области искусственного интеллекта и генеральный директор ООО "А-Я эксперт" Роман Душкин, скорее всего, в будущем люди волей-неволей начнут в той или иной мере "очеловечивать" ИИ:

"Общение с системами искусственного интеллекта происходит на естественном языке, поэтому люди начинают воспринимать их субъектно, как другого человека. Такого раньше никогда не было".

А это, в свою очередь, приведет к тому, что подрастающее поколение начнет перенимать черты и манеру общения систем искусственного интеллекта:

"ИИ — не что иное, как статистический попугай. Однако восприятие его как "субъекта" коммуникации может запустить процесс "научения", особенно если человек пока не обладает достаточным уровнем экспертности, знаний и воли. И если нейросеть окажется примитивной, то и человек опустится до ее уровня. Людям придется учиться взаимодействовать с нейросетями без вреда для когнитивных способностей".

По мнению эксперта, ИИ-системы также могут повлиять на творческие способности нового поколения.

"Из собственного писательского опыта могу сказать, что системные агенты помогают мне придумывать сюжетные ходы и даже выходить из творческих тупиков", — замечает Душкин.

По признанию эксперта, у него есть рассказ, при создании которого он использовал инструменты одной из систем искусственного интеллекта для мозгового штурма при разработке сюжета (получившаяся работа была отмечена литературной премией).

"Я использую систему ИИ как инструмент для усиления собственных творческих способностей. Но чтобы это делать, нужно быть зрелой целостной личностью", — рассказывает Душкин.

Скорее всего, будущие поколения, который будут тесно взаимодействовать с системами ИИ, научатся самостоятельно отличать искусственный контент от "человеческого" и хорошо видеть разницу между теми, кто умело взаимодействует с нейросетями, и теми, кто делает это плохо. Но даже самая совершенная нейросеть так и останется "ничем" без человека, так как "человек всегда остается мерилом сгенерированного контента".

Однако в любом случае делать окончательные выводы о том, куда приведет связь будущего поколения с ИИ, пока рано. Может быть так, что нейросети заменят межличностные взаимоотношения и возьмут на себя удовлетворение в том числе социальных и психологических потребностей. Но с большей вероятностью уход в цифровое пространство останется возрастной, а не поколенческой характеристикой, и когда дети бета подрастут и захотят любви, они пересмотрят свои привычки в общении. Ведь создание настоящей семьи пока невозможно отдать на аутсорс.