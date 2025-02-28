Педиатр назвала пять главных мифов об уходе за младенцами

Как понять, что нужно новорожденному, который не способен словами описать свое состояние и рассказать о своих потребностях? В помощь мамам и папам - рекомендации педиатров и опыт. Главное - не путать действенные советы с предрассудками, которых в соцсетях и родительских чатах хватает с избытком. "РГ" попросила прокомментировать наиболее часто встречающиеся ошибки родителей врача-педиатра, заведующую кафедрой педиатрии Российского университета медицины Минздрава России, заслуженного врача России Ольгу Зайцеву.

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С новорожденными не стоит гулять на улице

В первые дни и недели после появления малыша на свет родительская осторожность часто граничит с тревожностью. Многие считают, что новорожденному нельзя находиться на улице, где много людей, микробов, опасностей. Якобы нужно выждать хотя бы месяц и только потом начинать недолгие прогулки. Это не так.

При отсутствии медицинских противопоказаний с малышом можно и нужно бывать на свежем воздухе. Главное, чтобы он был одет по погоде и не мерз.

Действительно, новорожденные, появившиеся на свет поздней осенью, зимой и ранней весной, когда на улице устойчивый минус, после выписки из роддома должны адаптироваться. Для них рекомендуется подождать с прогулками от семи до десяти дней после выписки из роддома. А потом - вперед, на свежий воздух.

Это миф, что зимняя прогулка с малышом может вызвать простудные заболевания, - объясняют педиатры. Современные исследования подтверждают, что низкие температуры не способствуют ослаблению иммунитета.

Исключение - если на улице ветрено и влажно, а температура опустилась ниже -10, тогда прогулку можно отложить - лучше на 15 минут выйти с грудничком на закрытый, но хорошо проветриваемый балкон.

Что касается прогулок в теплое время года - надо помнить, что в первый год жизни ультрафиолет особенно опасен - и для зрения, и для нежной кожи. Гулять, конечно, надо, но защищая малыша от избытка солнца.

"Родители часто переживают не холодно ли малышу, но совершенно забывают о перегреве. А ведь у детей еще незрелая терморегуляция, и у них легко случается перегрев. Поэтому важно знать еще об одном правиле: не стоит гулять с младенцем под открытыми лучами солнца, но если вы все же выходите на солнце, не забудьте про SPF-крем", - советует профессор Зайцева.

Не надо приучать ребенка к рукам - можно избаловать

Прогрессивные педиатры не верят, что младенца можно превратить в коварного манипулятора, регулярно укачивая "на ручках". Контакт с мамой важен, и ничего, кроме пользы и спокойствия для обоих он не приносит.

Определенную неразбериху вносят теории о том, что малышей нужно приучать к самостоятельности. Якобы уже к двум месяцам они могут научиться засыпать самостоятельно, не требуя внимания по ночам, когда просыпаются. Тема в научных кругах спорная, и главный совет тут - доверять родительским инстинктам.

"Навыки манипуляций у младенцев начинают развиваться ближе к году. В отличие от формы привязанности, которая формируется с рождения. Самый здоровый тип привязанности, так называемый надежный, проявляется у тех людей, чьей потребностью в материнской ласке с рождения не пренебрегали. Нужны ли еще аргументы?" - отмечает профессор Зайцева.

Прорезывание зубов - всегда болезненный процесс

С дискомфортом при прорезывании зубов сталкиваются не все груднички, а даже если это и происходит, есть безопасные способы решить проблему.

Первые зубы, как правило, нижние резцы, появляются у детей от 6 до 8 месяцев, но ускорение темпа жизни привело к тому, что это случается и в 4-5 месяцев. Вместе с зудом, избыточным слюноотделением и повышением температуры может наблюдаться повышенная возбудимость и сложности со сном.

Народные методы - например, втирать в десны малыша мед - игнорируйте. Мед - это сильный аллерген, детям до года знакомиться с ним вообще не стоит. Другое дело - компрессы с ромашкой.

Кроме того, для облегчения состояния малыша родители довольно часто применяют стоматологические гели с анестетиками (лидокаин, бензокаин, холина салицилат). Но это рискованно. Местные обезболивающие в составе гелей обладают кратковременным эффектом, не более часа. А их чрезмерное применение у грудничков угрожает интоксикацией вплоть до появления угрожающих жизни симптомов - нарушения дыхания, глотания, сердечного ритма и др.

"Постарайтесь использовать специальные натуральные лекарственные препараты, которые закапывают в рот малыша. Лекарство не должно нарушать процесс формирования естественной микробиоты полости рта, отсюда - особое внимание к компонентам (таким как ромашка, лаконос, ревень - прим. "РГ)", - объясняет Ольга Зайцева.

Вместе с быстрым облегчением симптомов дети получат и спокойный сон. Для обезболивания и снижения температуры при прорезывании зубов с рождения (по рекомендации врача) можно использовать препараты с парацетамолом, а у детей старше полугода - ибупрофен в детской дозировке.

Поможет и массаж десен - можно использовать резиновые прорезыватели с жидким содержимым внутри. Обращайте внимание на состав изделия - в нем не должны присутствовать бисфенол А, латекс, ПВХ, фталаты.

В целях безопасности малыша важно проконсультироваться с врачом и всегда соблюдать инструкцию по применению любых препаратов, - напоминает эксперт.

Если ребенок плачет, он голодный

Это не так. Плач - единственный доступный младенцу язык, и так он сообщает о любых своих потребностях. О голоде в том числе, но ему также может быть жарко, зябко, мокро, скучно и одиноко, если мама увлеклась делами.

Поэтому надо постараться понять, когда ребенок действительно голоден.

Педиатры предлагают обращать внимание на такие признаки: проголодавшийся ребенок более активен. Он ищет глазами бутылочку или маму, тянет ручки ко рту, энергично сосет свою соску или шевелит языком.

Чтобы соблюдать режим кормления, ребенка нужно будить

Главное правило вскармливания - режим должен быть свободным по времени, но строгим по частоте и суточному объему. Будить детей специально для кормления не надо.

Нормы сна по возрастам изменяются. К трем месяцам ребенок спит 5-8 часов днем и 8-11 - ночью. В шесть месяцев суточный максимум 13-15 часов, до 6 часов днем и до 12 ночью. Девятимесячным ночью нужно столько же, а вот днем - всего 2-3 часа сна. Если малыш "пересыпает" днем, его лучше мягко разбудить, чтобы не смешивать циклы сна и день с ночью.