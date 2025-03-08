Детский сад или няня: как выбрать правильно

Большинство родителей рано или поздно справедливо сталкиваются с дилеммой: что лучше для полноценного развития ребенка – детский сад или няня. Может ли групповое воспитание и обучение сравниться по степени эффективности с индивидуальными занятиями? Насколько полноценно развивается ребенок при преобладающем общении со взрослыми, а не со сверстниками? О том, как выбрать лучшее для своего ребенка рассказала "Рамблеру" педагог Анна Замыслова.

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Детский коллектив как возможность быть собой

По мнению ученых и психологов, возраст трех лет считается благоприятным периодом для начала посещения детского сада. Ребенок уже готов к самостоятельности и способен с легкостью принять изменения. В пять лет это сделать сложнее: у ребенка уже сформированы стойкие привычки и проявляются особенности характера и темперамента.

С другой стороны, не все дети в раннем возрасте готовы идти на контакт со сверстниками – малыши сильно привязаны к дому, и новая обстановка и окружение могут оказаться для них настоящим стрессом. В этом случае няня может стать отличным вариантом. Хорошая профессиональная няня — не только опытный специалист и педагог, но и близкий друг для малыша, что немаловажно для комфортного развития ребенка. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

Вместе с тем, хочется нам того или нет, дома ребенок получает определенную социальную роль - «малыш», «центр вселенной», «гордость родителей» - зачастую его поведение и восприятие окружающего мира происходит именно через эту призму.

В детском коллективе, в совместной деятельности со сверстниками, как бы парадоксально это не звучало, ребенок может быть самим собой.

Понимая смысл обучения и воспитания, профессиональные педагоги-дошкольники управляют деятельностью ребенка, развивая его как личность, формируя предметные и коммуникативные компетентности и одновременно решая учебные задачи разной сложности и проблематики.

Правила посещения людных мест с ребенком

Взаимодействие со взрослыми

Напомним, что концепция развития детского мышления разрабатывалась швейцарским психологом Жаном Пиаже в 1920-30-е годы. В рамках данной концепции было впервые сформулировано важное положение современной психологии о том, что развитие мышления ребенка осуществляется в процессе сотрудничества и социальных взаимодействий.

Разнообразное взаимодействие – в детском саду ежедневно ребенок общается не только со сверстниками, но и 10-12 взрослыми, педагогами, воспитателями, психологом, логопедом, медицинским работником – помогает создать условия для партнерства и инициативы, задать нужные ориентиры и начать формировать мотивацию достижения успеха, которая будет укрепляться в более зрелом возрасте. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

Развитие самостоятельности

Нравится нам это или нет, но уже в дошкольном возрасте социальный мир начинает требовать от ребёнка активности, инициативности, предприимчивости в решении новых задач и приобретении новых навыков.

Стремление родителей максимально оградить ребенка от сложностей и «подстелить соломку» понятно. Однако, ограждая ребенка от стремления «атаковать» задачу, мы, родители, ограждаем его от возможности испытать радость от самостоятельного движения и действия, а также от возможности проявить дополнительную ответственность за себя, за более младших детей. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

Общение с другими детьми также положительно влияет на самооценку и чуткость мировоззрения ребенка, которая именно во взаимодействии со сверстниками формируется более эффективно.

Почему важно уметь соблюдать правила

В процессе воспитания детей у взрослых есть два основных подхода: применять наказания или устанавливать правила. Второй вариант, как правило, менее удобен для родителей, ведь необходимо продумать множество вещей, установить правила, самим их четко выполнять и следить за их соблюдением со стороны ребенка. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

В детском саду процесс обучения и воспитания направлен на последовательное формирование и развитие саморегуляции. Правила и нормы вводятся с самых младших групп. К пяти годам мы получаем ребенка, который слышит многоступенчатые инструкции педагога, удерживает их в памяти, умеет планировать свою деятельность, действовать по алгоритму. Это существенно облегчает будущую адаптацию к школе, способствует формированию психологической, эмоциональной и академической к ней готовности.