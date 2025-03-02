В Москве набирают популярность детские курсы «Мужчина в доме»

В столице набирают популярность курсы для детей «Мужчина в доме». В программе обучение основным строительным и ремонтным навыкам. «Вечерняя Москва» пообщалась с организаторами таких курсов и узнала подробности.

© Вечерняя Москва

Главная задача таких курсов — научить ребенка и в доме гвоздь забить, и лампочку прикрутить. Проходят занятия в столярных мастерских под руководством опытных электриков, сантехников, столяров и других мастеров. По словам психолога Анны Дмитриевой, такие курсы очень полезны, так как подрастающее поколение часто теряется в бытовых вопросах.

«Ко мне нередко приходят молодые пары, где часто происходят конфликты на почве того, что мужчина не выполняет каких-то обязательств по дому. Подростки тем более смотрят на это все, как на диковинку. А такие курсы не только помогут приобрести полезные навыки, но и дадут подрастающему мужчине больше уверенности в себе, что позволит выделяться на фоне остальных ровесников, стать в будущем хорошим мужем. Конечно, не стоит заставлять ребенка посещать курсы. Достаточно предварительно с ним поговорить и объяснить, почему это важно», — отметила психолог.

Курс состоит из 15 занятий, которые проходят раз в неделю и длятся по полтора часа. Есть и интересная система мотивации — за каждое выполненное задание ребята получают вознаграждение, которое могут обменять на любой бытовой инструмент — будь то отвертка или молоток.

«Такая мотивация приучает к правильным ценностям. Раньше многие мальчики мечтали обладать своим инструментом», — добавляет психолог.

По словам организаторов курсов, «Мужчина в доме» — возрождение советской традиции уроков труда. Тогда мальчиков обучали изготавливать изделия из дерева, подключать электрику...

«У нас несколько модулей, каждый из которых посвящен определенной теме. Есть модуль "сантехника", на нем учимся устанавливать смеситель, узнаем, как работает водопровод. Другой модуль — "столярное дело". Там обучаем работе с электродрелью», — рассказали организаторы курса.

Стоит одно занятие весьма демократично — 860 рублей. Курс рекомендуется проходить мальчикам от 10 до 16 лет, чтобы правильно понимать работу со сложными инструментами. За соблюдением техники безопасности тщательно следят, поэтому риск получения травмы минимизирован. Кстати, выпускник курсов — не только мастер на все руки, но и обладатель нового табурета и других полезных для дома изделий.

Знаете ли вы, что

Согласно статистике, 16 процентов россиян не умеют выполнять бытовые задачи в доме, а 36 процентов россиян начинают это делать только после 22 лет.

Александр Самойлов, слесарь:

«Я и сам часто сталкивался с тем, что многие не могут починить элементарную поломку. Такие курсы для мальчиков — очень нужная вещь в наше время. Важно, что их ведут действующие мастера разного профиля, которые делятся практическими знаниями. Главное — не давить и давать информацию постепенно, чтобы ребенку было интересно».

И другие подобные курсы

На ВДНХ во втором павильоне открыта необычная «Робошкола». Здесь есть целых четыре курса подготовки для ребят, связанных с робототехникой. Для детей от 6 лет. Стоимость: 5200 рублей в месяц.

Есть в городе и детская школа программирования и робототехники «Пиксель». Там ребят учат создавать своих роботов и программировать их управление. Доступно от 6 лет. Стоимость: от 5000 рублей в месяц.

Изучить высокие технологии можно в открытой лаборатории прототипирования «Лаба». В «Лабе» проводят обучение компьютерным программам для черчения и 3D-моделирования, устраивают мастер-классы по 3D-печати, 3D-сканированию, работе с лазерными станками. Доступно для ребят от 7 лет и минимум за 5000 рублей в месяц.

Научиться водить машину и познакомиться с теорией можно в центре «Юный автомобилист». Берут туда и мальчиков, и девочек от 12 до 17 лет. Занятия проходят, как правило, два раза в неделю. Записаться можно прямо на mos.ru.

Что делали на уроках труда в СССР

На кухне незаменима

Одним из первых изделий у ребят на уроках труда была разделочная доска. Ее делали с помощью пилы, рубанка и наждачки. Делали доски примерно за два урока. Кто успевал быстрее, выжигал на досках красивые рисунки.

Птичий дом за пару часов

На уроках труда часто мастерили скворечники. Тогда оценивали аккуратность, скорость при работе с деталями. Занимало это все один урок, в отдельных случаях два занятия. Для работы требовались доски, гвозди, молоток и пила.

Все для дома

Любой маме в то время было приятно получить от сына самостоятельно изготовленную скалку. Ее дети мастерили на столярном станке с помощью стамески за один урок.

Аккуратная сборка важна

Советским школьникам запоминалось изготовление пельменорезки. Ее делали из проволоки и жестяного листа от консервной банки. Важно, чтобы она была не только рабочей, но и аккуратной. Сделать такую успевали за один урок.

Мастерили своими руками

Еще одно популярное изделие на уроках труда — табурет, который нередко можно увидеть в старых фильмах. Для этого также требовалось не больше 1–2 занятий. Среди инструментов — молоток, рубанок.

В столице появились новые сервисы, где предлагают взять в аренду различную технику: от телефонов до пылесосов. Забрать вещь можно в специальном постамате, а после использования ― вернуть в то же место. Подобные точки проката сегодня называют модным словом «шеринг» (от англ. share — «делиться»). «Вечерняя Москва» узнала, как устроена эта система.