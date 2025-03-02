В Госдуме заявили, что проблема квадроберов больше не актуальна

Депутаты Государственной думы считают больше не актуальной проблему квадроберов в России. В связи с этим необходимости в разработке соответствующего законопроекта на данный момент нет, заявил депутат и певец Денис Майданов.

«Я, честно говоря, не вижу и не видел смысла говорить об этом. Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему. А у Государственной думы есть гораздо важнее и серьезнее задачи», — сказал он ТАСС.

По его словам, россияне поняли, что квадробинг не может быть образом жизни детей. Переодеваться, надевать маски и прочие подобные активности следует проводить только в Новый год, считает он.

Ранее сообщалось, что учительницу из Подмосковья обвинили в пропаганде квадробинга. Все дело в том, что педагог попросила учеников представить себя на месте собаки.