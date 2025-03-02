Шесть ошибок вечно спешащих мам

Специалисты рассказали, каких ошибок лучше избегать, если у вас есть дети, сообщает издание «Лиза».

© Unsplash

Многие матери, пытаясь успеть все и сразу, наносят вред своему эмоциональному состоянию.

Во-первых, главная ошибка – постоянно спешить, поскольку это приводит к выгоранию и большим затратам ресурсов. Лучшее решение проблемы – заняться планированием и расставить приоритеты, так как скорость выполнения не означает успешный результат.

Во-вторых, многие мамы пытаются оградить своих детей от всех сложностей, но из-за этого ребенок не получает нужный опыт. Из ошибок и трудностей необходимо извлекать уроки, которые помогут в будущем. Задача родителей – поддерживать детей и обсуждать с ними сложности.

В-третьих, некоторые бросаются в другую крайность и оказывают давление на детей. Это опасно апатией, стрессом и тем, что у ребенка пропадает всякое желание учиться и развиваться. Специалисты советуют заменить фразу «ты должен» на «ты можешь» и вдохновлять.

Еще одна ошибка – думать, что все матери обязаны быть счастливыми по умолчанию. Однако, нормально чувствовать недосып и утомление. Важно принять наличие сложностей на своем пути и отказаться от стремления к идеалу.

Женщины часто уделяют больше времени детям, чем супругу, однако это приводит к отстранению и эмоциональному разрыву в паре. Необходимо помнить, что супружеские отношения являются основой семьи, поэтому стоит выделять время и для свиданий.

И, наконец, еще одно заблуждение – ожидать благодарности за свой вклад. Вместо этого лучше самой проявлять ее по отношению к своим близким. Простое слово «спасибо» показывает детям, что заботу важно ценить.