Может ли запрет на доступ в интернет остановить кибербуллеров

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала рассмотреть запрет доступа в интернет или к социальным сетям как наказание за травлю и преследование в Сети. По ее словам, буллинг и сталкинг могут рассматриваться как квалифицированный состав мелкого хулиганства. Может ли это решение повлиять на действия обидчиков в Сети и как мог бы работать законопроект, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом в области IT Артемом Геллером.

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Нужно бороться

По его словам, выявлять тех, кто травит и преследует других людей в Сети, действительно нужно. Кибербуллинг и сталкинг как способы воздействия на человека распространились с появлением интернета в повседневной жизни и его массовым распространением на гигантское количество людей.

«С этим надо бороться. Наверное, имеет смысл вводить нормы более упрощенного регулирования подобных действий. Но как именно, предположить сложно, потому что случаи бывают разные», — отметил эксперт.

Лишение доступа в интернет в отношении организаторов травли и преследования в Сети, считает собеседник «ВМ», звучит как слишком легкое наказание.

«Должны быть и другие решения, потому что кибербуллингом можно довести до самых страшных последствий, вплоть до самоубийства. В этом случае просто ограничить человеку пользование интернетом недостаточно», — обратил внимание Геллер.

При этом в травле и преследовании может участвовать большое количество людей. Найти всех может оказаться непростой задачей, считает эксперт.

Как может работать законопроект

При этом остается непонятным, как именно будет работать инициатива по ограничению для кибербуллеров доступа в Сеть.

«Возможно, будут применяться какие-то другие средства воздействия. Поставить блокировку на IP-адрес невозможно», — указал собеседник «ВМ».

Во время расследования или после суда человеку могут запретить пользоваться телефоном. Однако этот процесс нужно контролировать, иначе он снова воспользуется Сетью.

«Нельзя просто заблокировать IP и на этом закончить. Это не работает. К сожалению, очень просто поменять и провайдера, и оператора, и все остальное. Или взять телефон у другого человека. Поэтому довольно сложно предположить, как именно будет действовать запрет», — заключил Геллер.

Часто жертвами травли в интернете становятся дети. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как понять, что над вашим ребенком издеваются в Сети.