Психолог объяснил, что делать, если подросток выходит из-под контроля

Период подросткового возраста — это испытание не только для самого ребенка, но и для родителей. Если подросток дерзит, агрессивно реагирует на замечания, игнорирует правила, связывается с сомнительными компаниями или даже уходит из дома, важно понимать: это не просто «плохое поведение», а форма выражения внутренних переживаний.

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Психолог, гештальт-терапевт Валентина Липская рассказала, как родителям правильно реагировать на поведение своего подростка, чтобы ситуация исправлялась, а не усугубилась.

Липская в беседе с «Южным Федеральным» отметила, что в психологии выделяют четыре основных причины выхода ребенка из-под контроля. Одной из них является поиск самостоятельности. Подростковый период возраст — это время, когда ребенок отделяется от родителей и формирует свою личность. При давлении со стороны родителей и различных запретах, подросток начинает бунтовать.

Также у детей может быть дефицит внимания и принятия. Если подросток чувствует себя ненужным, он ищет признания в другой среде, к примеру, среди сверстников. На поведение влияют внутренние конфликты и стресс. Подростковый период проходит параллельно с гормональными изменениями, эмоциональными скачками и поиском себя. Иногда агрессия и дерзость являются способом справиться со стрессом, страхами и неуверенностью.

Кроме того, причиной выхода из-под контроля может быть желание протестовать против родительских установок. Жесткие запреты вызывают сильное желание их нарушить.

Эксперт рекомендовала не «ломать» ребенка еще бОльшими запретами и угрозами, поскольку это приведет к усилению сопротивления. С подростками нужно выстраивать диалог, но не с позиции осуждения или обвинения. Спрашивать у него, что его беспокоит и как ему помочь. Детям необходима поддержка.

Психолог посоветовала обратить внимание на скрытые сигналы о серьезных внутренних переживаниях ребенка. К примеру, он стал замкнут, не выходит из комнаты. Липская подчеркнула, что родители точно не должны сравнивать, стыдить и обесценивать.

По ее словам, если родитель чувствует, что не справляется сам, стоит обратиться к психологу. К психотерапевту идти нужно, если есть признаки депрессии, паники и суицидальных мыслей. К школьному психологу обращаются, когда проблема затрагивает отношения с учителями и одноклассниками.

Липская подчеркнула, что подросток не становится сложным просто так, его поведение является способом выразить внутренние переживания. Задача родителей заключается в сохранении доверия. Она посоветовала быть опорой, а не судьей своему ребенку. Даже если подросток отталкивает вас, он все равно нуждается в любви и поддержке, заключила психолог.

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