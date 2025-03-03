Когда стоит отрывать ребенка от груди

Много лет акушеры-гинекологи и детские врачи объясняли мамам, насколько важно грудное вскармливание и для здоровья малыша, и их собственного. И не случайно, так как было время, когда из-за агрессивной рекламы многие женщины были уверены, что молочные смеси полностью заменяют мамино молоко и отказывались от кормления грудью в пользу искусственного вскармливания, обеспечивающего женщине большую свободу.

Теперь, похоже, маятник качнулся: в сетях завирусились видеоролики с мамочками, которые кормят грудью детей чуть ли не до 5-7 лет. Тема активно обсуждается и в родительских чатах. Телеканал "Доктор" собрал мнения экспертов: действительно такой тренд укрепляет эмоциональную связь матери и ребенка и приносит пользу обоим?

К слову, официальные рекомендации ВОЗ - лучше всего кормить младенца исключительно грудным молоком до шести месяцев, и сохранять грудное вскармливание вместе с прикормом до двух лет. Правда, эти рекомендации во многом рассчитаны на женщин из развивающихся стран, где может не хватать полноценного белка в пище, а грудное молоко к тому же защищает ребенка в самый уязвимый период жизни от всевозможных инфекций.

Итак, что думают российские специалисты?

Татьяна Котович, детский и семейный психолог:

- Нет однозначного ответа, хорошо длительное грудное вскармливание или плохо. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Для некоторых детей с нарушением эмоционального развития грудное молоко помогает поддерживать контакт с мамой и формировать эмоциональную связь с окружающим миром. Однако у детей, стремящихся к самостоятельности, длительное кормление может замедлять развитие. Это может вызывать агрессию и гнев, так как тормозится сепарация от матери, особенно если мама искусственно поддерживает этот процесс, например, чтобы доказать себе, что она "модная мама". В таких случаях возможно развитие негативных личностных черт у ребенка. Кормление до 5-7 лет уже задерживает социальную адаптацию, усиливает тревожность и затрудняет взаимодействие с другими людьми.

Алевтина Оранская, врач-эндокринолог:

Оптимальный срок грудного вскармливания - год, максимум полтора, с точки зрения физиологической эндокринологии. Кормление ребенка в возрасте 4-7 лет нефизиологично. Оно мешает развитию мозга и социальной ориентации ребенка. Такое продолжительное кормление нельзя считать здоровой практикой ни с точки зрения эндокринологии, ни с точки зрения эмоционального и психического развития ребенка.

Дарья Акоева, врач-педиатр: