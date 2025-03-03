Депутат Госдумы раскритиковала систему молочных кухонь

Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая указала на серьезные проблемы с организацией питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. По ее словам, система молочных кухонь, которая должна предоставлять дополнительное питание по рекомендации врачей, фактически перестала функционировать в большинстве регионов. Об этом парламентарий заявила в ходе круглого стола, посвященного демографической политике РФ.

© РИА "ФедералПресс"

«На питание беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет выделяется всего 280–300 рублей в месяц. Это формальное выполнение закона, но не реальная помощь», – подчеркнула депутат.

Буцкая отметила, что такие суммы не способны обеспечить качественное питание ни для беременных, ни для детей.

«Это значит просто заполнить графу, что что-то делаешь, но на самом деле не помогать», – добавила она.

В рамках партийного проекта «Крепкая семья» сейчас разрабатывается новый ГОСТ на молочные кухни, который должен улучшить ситуацию. Однако депутат подчеркнула, что без полноценного финансирования и контроля за исполнением закона положительных изменений добиться будет сложно.

Также парламентарий напомнила, что в советское время молочные кухни играли важную роль в поддержке семей с детьми. Сегодня же их работа практически сводится к профанации.