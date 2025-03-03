Депутат Госдумы раскритиковала систему молочных кухонь: «300 рублей на ребенка»
Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая указала на серьезные проблемы с организацией питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. По ее словам, система молочных кухонь, которая должна предоставлять дополнительное питание по рекомендации врачей, фактически перестала функционировать в большинстве регионов. Об этом парламентарий заявила в ходе круглого стола, посвященного демографической политике РФ.
«На питание беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет выделяется всего 280–300 рублей в месяц. Это формальное выполнение закона, но не реальная помощь», – подчеркнула депутат.
Буцкая отметила, что такие суммы не способны обеспечить качественное питание ни для беременных, ни для детей.
«Это значит просто заполнить графу, что что-то делаешь, но на самом деле не помогать», – добавила она.
В рамках партийного проекта «Крепкая семья» сейчас разрабатывается новый ГОСТ на молочные кухни, который должен улучшить ситуацию. Однако депутат подчеркнула, что без полноценного финансирования и контроля за исполнением закона положительных изменений добиться будет сложно.
Также парламентарий напомнила, что в советское время молочные кухни играли важную роль в поддержке семей с детьми. Сегодня же их работа практически сводится к профанации.
«Мы провели очередной опрос регионов, и видим, что ситуация остается критической. Питание выделяется либо некачественное, либо его объемы совершенно недостаточны», – заключила Буцкая.