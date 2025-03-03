В России принята стратегия государства по демографии до 2036 года. Но специалистов в этой области катастрофически мало. В итоге государство движется наобум, пытаясь решить проблему народонаселения. Профессор МГУ, демограф Владимир Ионцев констатирует, что в России наблюдается «предотвратимая сверхсмертность мужчин». А главный акушер Москвы Антон Оленев говорит, что женщины в основном рожают первого ребенка после 30 лет, когда проблемы со здоровьем осложняют беременность и роды.

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Заведующий кафедрой демографии Высшей школы современных социальных наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ Владимир Ионцев рассказывает, что на сегодняшний день нет даже такой специальности «демограф». Две кафедры в МГУ и ВШЭ готовят специалистов для этой сферы, выдавая им дипломы экономистов или социологов.

«А если перед государством встают проблемы демографии, кто-то должен решать их научными методами». Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова согласна со словами профессора. «Но в апреля вузы страны должны предоставить свои предложения, как решать проблему с демографами для всей России».

Второй проблемой эксперт назвал преобладание западной модели демографического развития в России, когда молодые люди отказываются от брака и детей, или поздно рожают первенцев, когда у матерей уже много медицинских проблем и нет возможности родить второго или последующих детей. Главный внештатный специалист по акушерству Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи городской клинической больницы №31 им. ак. Г.М. Савельевой Антон Оленев рассказал, что средний возраст первых родов у москвичек – 29 лет.

«В основном, к нам обращаются женщины после 30 лет, когда они хотят ребенка, но здоровье им уже не позволяет выносить и родить первенца, - говорит врач. – Женщинам надо обращаться к гинекологам, когда у них все в порядке, и они еще не задумываются о беременности, чтобы предупредить негативные сценарии с беременностью в будущем».

Демограф также рассказал о сверхсмертности мужчин в России, которую можно предотвратить.

«Сейчас сильно помолодел возраст мужчин, умирающих от стресса на работе, до 35-40 лет».

Проблема заключается в превентивном обследовании и лечении таких больных.

«После 35 лет в России женщин становится стремительно больше, чем мужчин».

Получается, что девушка, откладывающая брак до 30 лет, может и не найти себе партнера, просто, потому что мужчины подходящего возраста вымирают. Но даже, если ей повезет с женихом, проблемы ее гинекологического здоровья не позволят родить, или позволят родить не более одного ребенка. Поэтому заместитель директора Направления «Социальные проекты», директор дивизиона семьи и демографии АСИ Григорий Сайфуллин говорит о необходимости поддержки многодетности в нашей стране: «Даже многовнучности, чтобы люди жили в больших семьях несколькими поколениями». Но это возвращение к традициям. Демограф называет это евразийским демографическим путем: «Мало давать деньги, надо продвигать ценности семьи и деторождения».

Анна Кузнецова считает, что основные направления государственной стратегии демографии до 2036 года: «благополучие семей, инфраструктура для их поддержки и духовно-нравственные ценности – должны работать вместе, потому что каждое из них главное».

«В прошлом году мы продлили материнский капитал и льготную семейную ипотеку, приняли ряд законов о семье и детстве. Но законы должны не только приниматься, но и выполнятся», - уверена первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она привела пример, что есть закон об обеспечении питанием беременных и кормящих матерей, но в некоторых регионах на это в месяц выделяется по 300 рублей на одну женщину. Конечно, обеспечить питание на такую сумму не возможно, зато можно отчитаться, что постановление правительства выполнено и деньги выделены.

Убыль населения в 2024 году выросла на 20 %, умерло на 3,3% россиян больше. И, хотя есть регионы с хорошим приростом населения – на Кавказе и в Крыму, все же проблема остается острой и требует сил и внимания к своему решению.

«В конце прошлого года Правительством РФ была принята обновленная Стратегия пространственного развития нашей страны до 2036 года. Депутаты Госдумы активно участвовали в ее формировании. И в новом варианте Стратегии были учтены многие наши предложения. Одно из новшеств — создание единого перечня опорных населённых пунктов, развитие которых будет способствовать достижению национальных целей, определённых Президентом России, - рассказывает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. - Концептуальное изменение — пространственное развитие затронет не только агломерации, но и малые города, сельские поселения. А также новые города, где реализуются инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику и качество жизни людей. Сегодня в России несколько десятков проектов в регионах, которые идут по пути создания новых населенных пунктов. Это новые экономические центры роста, в которых используются современные инструменты для решения, например, кадровых вопросов или демографических проблем».

Сегодня не смотря на то, что между предпоследней и последней переписями населения исчезли 8 тысяч сел, по мнению демографа, рождаемость в сельской местности выше, чем среди горожан.