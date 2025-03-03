Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2025 году

Более 13,5 тысячи школьников будут сдавать ЕГЭ в Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщили в региональном минобре. Так, 13,1 тысячи выпускников планируют сдать русский язык и около 7,3 тысячи — математику. Это обязательные предметы.

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А вот среди предметов по выбору самым популярным стало обществознание, которое занимает лидерские позиции уже много лет подряд. Так, в этом году его выбрали 44,5% школьников — это почти каждый второй выпускник. На втором месте оказалась информатика — ее будут сдавать 25% участников, а на третьем месте — биология с 17,3%.

Далее по востребованности расположились: физика (17,1%), история (14,74%), иностранный язык (13,52%), химия (11,17%), литература (7,8%) и география (2,85%).

Среди иностранных языков юные нижегородцы чаще всего выбирали английский (1830 человек) и китайский. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородских учителей премируют за высокие баллы ЕГЭ учеников.