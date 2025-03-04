Детский психолог назвала эффективные методы преодоления капризов

Детский психолог Людмила Идихина назвала эффективные методы преодоления капризов
Детские истерики не всегда являются манипуляцией, а могут быть сигналом о том, что ребёнок не может справиться со своими эмоциями или потребностями. Родителям важно не подавлять капризы, а понять причины детского плача, подчеркнула детский психолог Людмила Идихина.
Среди причин могут быть усталость, голод, недостаток сна, непонимание, желание привлечь внимание. Психолог подчёркивает, что ребёнок ещё не умеет выражать свои чувства словами, поэтому использует капризы как способ коммуникации. Важно понимать, что истерика — это не способ наказать родителей, а крик о помощи. Задача взрослых — помочь ребёнку научиться управлять своими эмоциями. Наказание во время истерики только усугубляет ситуацию, вызывая чувство отверженности и усиливая негативные чувства. Вместо этого нужно сохранять спокойствие и пытаться понять причину происходящего.
Специалист предлагает несколько методик для преодоления детских истерик:
- Игнорирование в безопасной обстановке. Если истерика не угрожает ребёнку и окружающим, можно игнорировать само поведение, но не самого ребёнка. Необходимо оставаться рядом, не вступая в контакт и не реагируя на крики. После окончания истерики можно спокойно обсудить с ребёнком произошедшее, чтобы он понял, что родители рядом и готовы поддержать.
- Метод «спокойного голоса». Специалист советует подойти к ребёнку, присесть на его уровень и спокойным, уверенным голосом выразить понимание его чувств, не повышая голоса. Можно предложить помощь: обнять, погладить, дать попить воды. Важно не начинать убеждать или ругать ребёнка, а просто быть рядом.
- Предупреждение и профилактика. Психолог рекомендует научиться предвидеть ситуации, которые могут привести к истерике. Для этого нужно обеспечить ребёнку достаточный сон, питание и физическую активность. Важно установить чёткий распорядок дня и предсказуемые правила. Также необходимо объяснять ребёнку свои требования и последовательно их соблюдать.
- Развитие эмоционального интеллекта. Можно читать с ребёнком книги о чувствах, участвовать в играх, способствующих развитию эмоционального интеллекта. Важно называть свои чувства и объяснять причину своего раздражения.Людмила Идихина в беседе с sovainfo.ru напомнила, что спокойствие родителей является ключом к успеху. Не стоит бояться обращаться за помощью к специалистам, если не удаётся справиться самостоятельно. Систематический подход и терпение помогут преодолеть период детских истерик и построить гармоничные отношения с ребёнком.