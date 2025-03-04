Детский психолог назвала эффективные методы преодоления капризов

Детские истерики не всегда являются манипуляцией, а могут быть сигналом о том, что ребёнок не может справиться со своими эмоциями или потребностями. Родителям важно не подавлять капризы, а понять причины детского плача, подчеркнула детский психолог Людмила Идихина.

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Среди причин могут быть усталость, голод, недостаток сна, непонимание, желание привлечь внимание. Психолог подчёркивает, что ребёнок ещё не умеет выражать свои чувства словами, поэтому использует капризы как способ коммуникации. Важно понимать, что истерика — это не способ наказать родителей, а крик о помощи. Задача взрослых — помочь ребёнку научиться управлять своими эмоциями. Наказание во время истерики только усугубляет ситуацию, вызывая чувство отверженности и усиливая негативные чувства. Вместо этого нужно сохранять спокойствие и пытаться понять причину происходящего.

Специалист предлагает несколько методик для преодоления детских истерик: