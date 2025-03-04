Минпросвещения определит, во что будут играть в детских садиках

Во что играть детям в детских садах? Какие игрушки должны там появиться? Возможно, вскоре это будет определяться специальным перечнем игрушек. О планах разработать и утвердить такой список для детских садов сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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«В новой стратегии развития образования, концепцию которой мы сейчас разрабатываем, есть часть о дошкольном образовании. Этот период - дошкольное детство - один из важнейших в формировании всех основных психологических функций детей, — подчеркнул Сергей Кравцов на заседании оргкомитета всероссийского конкурса "Родная игрушка". — Поэтому нам нужен перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады: для каждого определенного возраста - свой. К сожалению, в магазинах на полках мы до сих пор видим множество игрушек, которые формируют ценности, чуждые российским».

Кравцов добавил, что в президентской программе капитальных ремонтов образовательных учреждений, также, как и по школам, заложена возможность оснащения детских садов.

«Это прекрасная возможность начать по крайней мере в детсадах, которые проходят по программе капремонта, оснащение полезными и хорошими игрушками», — уточнил Кравцов.

Он также предложил обращать внимание не только на победителей конкурса "Родная игрушка", но и на тех, кто не попадет на призовые места.

«Очень важно, чтобы конкурс был не просто ради конкурса. Среди проектов много интересных, нужно стараться все их выводить на производство и доводить до магазинов», — сказал министр.

Справка "РГ"

Конкурс по разработке отечественных игр и игрушек "Родная игрушка" организован Российским обществом "Знание" совместно с Движением первых. Его цель - появление на отечественном рынке оригинальных игр и игрушек российского производства с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Участвовать в конкурсе могут как профессиональные разработчики, так и любители в возрасте от 14 лет. Финал состоится в сентябре 2025 года.