Врачи рассказали, какие предметы чаще всего глотают дети

Врачи новосибирской детской больницы скорой помощи рассказали, какие предметы чаще всего находят в пищеводе или бронхах маленьких детей.

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По словам специалистов, это могут быть крупные куски пищи, косточки от рыбы, монеты, пуговицы, иголки, булавки, скрепки и колпачки от ручек.

Как отметила заведующая эндоскопическим отделением клиники Ольга Ахалкалакелова, подобное может случиться с ребёнком почти любого возраста, но чаще всего характерно для детей для детей до трёх лет. В этом возрасте они познают мир и могут вдохнуть любой мелкий предмет во время игры.

Одним из самых опасных предметов медики называют батарейки. Дело в том, что попадая в пищевод, они вызывают сильный ожог.

В случае, если инородное тело попадает в бронхи, там начинается разрастание слизистой и хроническое воспаление, поэтому важно как можно быстрее удалить такой предмет.

В эндоскопическом отделении Городской детской больницы скорой помощи есть целая коллекция инородных предметов, которые врачи достают у пациентов.

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