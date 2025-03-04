Общественник предупредил, как ни в коем случае нельзя воспитывать детей

Применять физическое насилие к детям в воспитательных целях недопустимо, так как это может привести к смерти ребенка, заявила NEWS.ru председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Так она прокомментировала распространившийся в Сети отрывок из программы «Место встречи» на телеканале НТВ, где представители власти выступили за телесные наказания.

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«Если бы мне сказали, что в эфире федерального телевидения призывают избивать детей, я бы не поверила. Тем более странно слышать подобное от людей, чья обязанность — их защищать. За домашнее насилие полиция и так берется от случая к случаю. Пропагандировать дрессировку детей как норму и благо — крайне опасно. После такой пропаганды насилия неудивительно, что неблагополучные родители воспитывают своих детей до смерти», — сказала Лещинская.

Она напомнила, что за физические наказания детей выступил первый зампред комиссии по демографии Павел Пожигайло — отец восьмерых детей. Он заявил, что в «Записках из мертвого дома» Федора Достоевского заключенные просили о физической боли, чтобы избавиться от грехов, и рассказал о «прогрессивных» школах в Китае, где учеников якобы бьют указкой по ладоням и ставят в угол.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что дети, которые подвергаются физическому наказанию в семье, становятся жертвами буллинга в школе. По ее словам, воспитание ремнем ставит ребенка в позицию жертвы.