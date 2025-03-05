Стало известно, кто сможет получить допбаллы к ЕГЭ

Минпросвещения и Минобрнауки совместно со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) организуют конкурс лучших изобретений школьников, победители смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель центрального совета ВОИР Владимир Кононов.

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"Минпросвещения совместно с Минобрнауки при участии ВОИР организуют конкурс лучших изобретений школьников. Победители и призеры такого конкурса смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ", - сказал Кононов.

Такое решение было принято по предложению попечительского совета ВОИР на совещании у зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Согласно протоколу совещания, подписанному вице-премьером (есть в распоряжении ТАСС), организовать проведение такого конкурса министерства должны в срок до 31 октября 2025 года.