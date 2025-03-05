Чем опасно домашнее удаление молочных зубов у ребенка

Домашнее удаление молочных зубов у детей при помощи нитки или пинцета грозит травмами и удушьем, если ребенок случайно проглотит зуб, объяснила терапевт Светлана Фролова. Об этом сообщает News.ru.

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Врач объяснила, что родители, увидев, что у ребенка шатается зуб, стремятся помочь ему, однако это может привести к повреждению десны или постоянного зуба, который уже прорезался. Кроме того, домашнее удаление резцов может навредить слизистой.

В случае если зуб держится на небольшом участке ткани и это приносит дискомфорт, родителям стоит отвести ребенка к врачу, посоветовала Фролова. Стоматолог обезболит десну, удалит зуб и проследит, чтобы не возникло кровотечения или повреждения. Кроме того, если зуб шатается, но не выпадает, это также является поводом для обращения к специалисту.

"Удаление молочного зуба – это не всегда простой процесс, особенно если зуб застрял и мешает росту постоянного. В таких случаях лучше довериться стоматологу: это безопасно, безболезненно и снижает риск осложнений", – отметила терапевт.

Она порекомендовала родителям рассказать своим детям, как заботиться о зубах, и показать им, что визиты к врачам не страшные.

Между тем врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что снижение частоты потребления сладкой пищи и выбор в пользу продуктов с сахарозаменителем помогут снизить риск кариеса у сладкоежек. По его словам, на поверхности зубов живут бактерии, питающиеся сахаром и выделяющие органическую кислоту, разрушающую ткани.