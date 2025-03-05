Как наладить режим сна у детей

Ребенка необходимо будить, если дневной сон затянулся, иначе могут возникнуть проблемы с засыпанием ночью, рассказал NEWS.ru педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Он отметил, что сон в дневное время является важным фактором здорового развития малыша.

Дневной сон играет важную роль в развитии ребенка. Он помогает восстановить силы и энергию, необходимые для активного дня. Однако если ребенок спит слишком долго днем, это может повлиять на его ночной сон. В результате он будет бодрствовать ночью, когда должен спать, и спать днем, когда должен быть активным. Если ребенок спит днем слишком долго, его можно аккуратно разбудить, чтобы он не сбивал свой ночной режим. Таким образом, будить ребенка, чтобы он хорошо спал, — это не абсурд, а необходимость, — сказал Шахвеледов.

Он отметил, что если внутренние часы ребенка сбиваются, то он начинает просыпаться все позже и позже. По словам педиатра, постепенно это может негативно сказаться на его физическом и эмоциональном состоянии.

Когда ребенок привык к определенному распорядку дня, его организм начнет сам подсказывать, когда пора спать, а когда — бодрствовать. Это помогает избежать переутомления и стресса, которые могут возникнуть из-за нерегулярного сна. Если эти ритмы нарушаются, ребенок может стать капризным, раздражительным и менее сосредоточенным, — объяснил Шахвеледов.

Ранее педиатр Антон Прохоренко рассказал, что ранний переход на взрослую еду, а также исключение из рациона жиров, мяса и продуктов, содержащих глютен и лактозу, могут навредить здоровью ребенка. По мнению врача, родителям не стоит давать коровье молоко детям до девяти месяцев.