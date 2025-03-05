Депутат рассказала, какие игрушки вредят детям

Среди продающихся в России игрушек встречаются далеко не безобидные товары, которые навязывают детям неправильные ценности и вызывают проблемы с психикой, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

"У нас продается огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах... А потом мы удивляемся числу детских суицидов", - сказала она Life.ru.

По словам Лантратовой, современные игрушки стирают грань между добром и злом и препятствуют формированию у ребенка адекватной системы ценностей.

Депутат напомнила про игрушку "Хагги Вагги", похожую на персонажа из фильма ужасов. Она рассказала, что к ней обращались родители, которые начали замечать у детей отклонения в поведении, вплоть до энуреза, после появления дома такой игрушки.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что существующий в России механизм добровольной сертификации игрушек и детских игр недостаточно эффективен. В связи с этим он предложил законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек.