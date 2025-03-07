Врач объяснила, почему детям не стоит соблюдать пост

Людям младше 20 лет не следует соблюдать пост, поскольку недостаток белка в рационе может негативно отразиться на формировании мозга и нервной системы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова.

«Пост подросткам не рекомендуется. Любые ограничения в питании растущему организму могут причинить вред и сказаться на здоровье из-за накапливающегося дефицита тех или иных микроэлементов в рационе. Если держать пост все-таки хочется, то правильней всего это делать после 20 лет, когда прекращаются рост и созревание мозговых структур и когда сформированы все связи центральной нервной системы», – сказала Анна Басова.

Эксперт отметила, что из постной пищи подросток не сможет получить достаточное количество белка, который необходим для развития организма.

«Белок участвует в наборе мышечной массы, строении тканей и органов, формировании гормонов, иммунной системы. Постная пища не может обеспечить необходимое количество белка, так как белок, содержащийся в постных продуктах, таких как бобовые и грибы, усваивается сложнее и, в отличие от животного, содержит неполный набор незаменимых аминокислот», – пояснила Анна Басова.

Врач подчеркнула, что пост – это сильный стресс для организма, после которого подростки восстанавливаются дольше, чем взрослые.