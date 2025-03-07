Гинеколог спрогнозировала уменьшение количества абортов в России

Социальные меры поддержки положительно влияют на демографию.

Такое мнение руководитель модальности перинатальной и репродуктивной психотерапии Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Елена Печникова выразила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист при этом отметила, что на статистике также сказывается снижение числа женщин репродуктивного возраста.

«Уменьшение количества абортов — это хорошая динамика. И говорит не только о том, что женщины меньше стали делать аборты, а о том, что этих женщин стало меньше, которые делают аборты. Потому что в 90-х годах у нас родилось намного меньше детей — и мальчиков, и девочек. Соответственно, женщины, которые сейчас находятся в репродуктивном возрасте — это женщины 90-х годов, потому что 80-е годы — это женщины, которые мало беременеют, маленечко их из статистики надо убирать. Безусловно, доабортное консультирование — это хорошая вещь. Помимо того, что работает и психологический фактор, ещё работает социальный фактор. Всё-таки большая работа в государстве ведётся. Сказать, до какого уровня сможем снизить [число абортов — прим. ГМ], я не знаю. Но ту работу, которую мы ведём все вместе, и психологи, и медики, направлена на повышение грамотности и ответственности женщин. Я думаю, безусловно, этот показатель будет снижаться».

Ранее в Минздраве сообщили, что за период с 2013 по 2023 год число медицинских абортов по желанию женщины до 12 недель уменьшилось в 3,8 раза. За 11 месяцев 2024 года доабортное консультирование прошло 97% от общего числа россиянок, обратившихся в здравоохранительные организации для прерывания беременности, отметили в ведомстве.