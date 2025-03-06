Как из оболтуса вырастить кандидата наук

Многие родители хотят вырастить из своего ребенка гения. Это неудивительно: ведь одаренные дети не только достигают выдающихся успехов в выбранной сфере, но и становятся двигателями прогресса, меняющими мир к лучшему. Однако путь к гениальности — это не только врожденные способности, но и кропотливая работа над собой, правильное воспитание и создание благоприятных условий для развития.

Хотите вырастить из активного мальчишки успешного ученого? Вот что нужно делать:

Направьте энергию в нужное русло. Замените уличные приключения научными экспериментами. Поощряйте любопытство и желание все разобрать. Запишите в техническую секцию или кружок. Позвольте «ломать» старые приборы для изучения. Создайте правильную среду. Обеспечьте доступ к научным книгам и журналам. Развивайте важные навыки. Учите анализировать информацию. Тренируйте усидчивость через интересные задачи.

Помните: интеллект развивается в раннем возрасте. К шести годам интеллектуальное развитие завершается более чем на треть, к восьми — на половину, а к двенадцати — на три четверти. Используйте это время максимально эффективно!

Психиатр Эмили Земер ранее предупредила, что у детей с зависимостью от смартфонов могут появиться проблемы с психическим здоровьем. Чрезмерное использование гаджетов грозит нарушениями сна и перепадами настроения.