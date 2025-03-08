В Госдуме предложили продлить время ЕГЭ

Не успеть выполнить все задания ЕГЭ, даже если хорошо подготовился – один из главных кошмаров любого школьника-выпускника. Взрослые хорошо понимают этот страх. Поэтому у некоторых депутатов Госдумы РФ созрело предложение увеличить время, отведенное на сдачу единого экзамена. Физика и профильная математика, по мнению авторов инициативы, требуют не меньше 5 часов. Вот только реализовать этот замысел на практике вряд ли получится: есть несколько важных факторов.

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Увеличение времени на подготовку по профильной математике, физике и другим предметам, «требующим сложных расчетов», снизит стресс на экзаменах и позволит выпускникам лучше продемонстрировать свои знания – в этом уверены в Госдуме РФ. Депутаты приводят статистику: мол, нередко плохой балл ЕГЭ обусловлен именно нехваткой времени. Об этом же говорят и родители.

«Мало времени» – понятие растяжимое. Мало – это сколько? Сегодня на ЕГЭ отводят около трех часов. Например, химия – 3 часа 30 минут, а физика, профильная математика, информатика и биология занимают 3 часа 55 минут. Это без учета ЕГЭ по иностранным языкам, разделенного на два дня. В один сдают письменную часть – 180-190 минут на подготовку. В другой день – устную: там всего лишь 14-17 минут.

За это время школьникам надо решить 21-28 заданий и аккуратно вписать ответы в бланки. При этом почти все знают, что 3-4 последних задания самые сложные, продвинутого уровня. Еще надо все правильно оформить, не смять бланки, не наставить помарок и лишних отметок. Ведь первую часть заданий, тестовую, проверяют машинным способом. В общем, вывод напрашивается: времени категорически не хватает.

«Просим вас рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы», – обращаются депутаты к руководителю Рособрнадзора.

И, при положительном решении, «внести соответствующие изменения в регламенты проведения ЕГЭ.

Недавно стало известно, что во второй блок заданий ЕГЭ по химии и физике хотят включить практическую часть. Хоть и произойдет это не раньше, чем через 2-3 года, увеличение времени на подготовку было бы логично.

— Я целиком согласна с депутатами, но не с их аргументами, – говорит эксперт в области образования. – Потому что 4,5 астрономических часа (или 6 академических) это, вообще-то, утвержденная академическая норма для какого-либо сложного экзамена. Столько длятся вступительные испытания в некоторых вузах, в колледжах, где они есть. В основном, творческих направлений, конечно. Бывает и меньше – в МГУ их ДВИ (дополнительные вступительные испытания) онлайн длятся 3 часа, хотя там есть какое-то дополнительное время на «загрузку и настройку техники». Очные – идут 4 часа.

Почему у нас в школе не 4 часа, а 3: 55 минут на ЕГЭ – в принципе, давно известно. Всё упирается в еду. Да-да: согласно закону «Об образовании», на экзаменах, которые идут 4 часа и больше, детей надо кормить. Перерыв на перекусы и питье устраивать. Как это организовать в пунктах проведения экзаменов, где все под камерами, все по регламенту, и не только дети, а даже взрослые чихнуть на бланк боятся – загадка. Тут и у наблюдателей, членов комиссий большие проблемы с перекусами – их просто нет.

И, понятно, что, если время увеличивать, будут дополнительные затраты. Нам и так каждый год рассказывают, что на экзаменах работает 300 тысяч учителей, всего 600 или 700 тысяч человек всего заняты ежегодно. Какие обеды, какое увеличение времени? Так и новые пункты открывать придется. Нагрузка на людей, которые дежурят на ППЭ, проверяют задание на пунктах и в районных комиссиях, и без того колоссальная. Если физика будет длиться 5 часов, им придется просто сидеть ночами.

Между тем категория детей с ОВЗ (особенными возможностями здоровья), которые сдают госэкзамены по льготному алгоритму (они сдают ГВЭ – государственный выпускной экзамен). На ОГЭ у них дополнительный час на подготовку, дополнительных предметов один, а не два. На ЕГЭ-ГВЭ сдают три экзамена, но также с увеличенным временем подготовки. Поэтому, их экзамены идут более 4 часов. У ребят с ОВЗ есть перерыв на прием пищи, лекарств и питья. Еще, по регламенту, у них есть право на 10-15-минутный перерыв по требованию. И в этой части, даже на основном ППЭ, закон четко соблюдается.