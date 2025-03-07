Логопед-дефектолог рассказала, какие игрушки не стоит покупать детям

«Они мешают развиваться»: какие игрушки не стоит покупать детям, рассказал логопед-дефектолог
Детские игрушки не только помогают малышу весело и интересно проводить время. Они развивают память, мышление, внимание, координацию движений, воображение и даже речь, рассказала «Клопс» логопед-дефектолог Ксения Лебедева.
«Скажу удивительную вещь, но ребёнку не нужно много игрушек», — сразу отметила специалист.
Чем их меньше, тем лучше развивается воображение. Но, конечно, минимальная база всё-таки должна быть.
«Важно подбирать игрушки с учётом возраста и убирать, как только малыш подрос. Например, пятилетнему уже точно не нужна пирамидка», — продолжила эксперт.
Игрушки, которые не стоит покупать
К таким относятся, по словам дефектолога, интерактивные варианты.
«Там куча кнопочек, песенки, всё сияет и моргает. Да, это привлекает внимание, но никак не развивает», — обратила внимание Лебедева.
Гигантские мягкие игрушки также не несут пользы. Во-первых, за ними сложно ухаживать — невозможно постирать в машинке. А скопившееся на них пыль может вызвать аллергию. Во-вторых, есть риск, что малыш при попытке поднять огромного зайку или мишку потеряет равновесие и упадёт.
Не особо годится и фантастическое оружие с обильными световыми и шумовыми эффектами. Все эти «навороты» сильно возбуждают нервную систему ребёнка, что может спровоцировать агрессию.
Есть вопросы и к качеству изделий. Специалист не рекомендует покупать малышам игрушки из пластика. Лучше отдать предпочтение натуральным материалам: текстилю и дереву.
«К сожалению, вариантов из пластика сейчас большинство, поэтому изучайте их состав и выбирайте безопасный, чтобы избежать токсического воздействия на маленький организм», — прокомментировала специалист.
Что касается игр с мелкими деталями, то здесь нужно быть внимательнее. Важно всегда смотреть на возрастные ограничения, ведь ребёнок может проглотить или засунуть яркую «штучку» себе в нос или ухо. Лебедева советует родителям всегда пересчитывать детальки и убирать подальше, как только малыш наигрался. При этом такие развлечения — дело как раз полезное.
«Играть с мелочёвкой можно! Она помогает развить пинцетный захват. Но только под присмотром взрослых», — заключила дефектолог.