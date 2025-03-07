Логопед-дефектолог рассказала, какие игрушки не стоит покупать детям

Детские игрушки не только помогают малышу весело и интересно проводить время. Они развивают память, мышление, внимание, координацию движений, воображение и даже речь, рассказала «Клопс» логопед-дефектолог Ксения Лебедева.

«Скажу удивительную вещь, но ребёнку не нужно много игрушек», — сразу отметила специалист.

Чем их меньше, тем лучше развивается воображение. Но, конечно, минимальная база всё-таки должна быть.

«Важно подбирать игрушки с учётом возраста и убирать, как только малыш подрос. Например, пятилетнему уже точно не нужна пирамидка», — продолжила эксперт.

Игрушки, которые не стоит покупать

К таким относятся, по словам дефектолога, интерактивные варианты.

«Там куча кнопочек, песенки, всё сияет и моргает. Да, это привлекает внимание, но никак не развивает», — обратила внимание Лебедева.

Гигантские мягкие игрушки также не несут пользы. Во-первых, за ними сложно ухаживать — невозможно постирать в машинке. А скопившееся на них пыль может вызвать аллергию. Во-вторых, есть риск, что малыш при попытке поднять огромного зайку или мишку потеряет равновесие и упадёт.

Не особо годится и фантастическое оружие с обильными световыми и шумовыми эффектами. Все эти «навороты» сильно возбуждают нервную систему ребёнка, что может спровоцировать агрессию.

Есть вопросы и к качеству изделий. Специалист не рекомендует покупать малышам игрушки из пластика. Лучше отдать предпочтение натуральным материалам: текстилю и дереву.

«К сожалению, вариантов из пластика сейчас большинство, поэтому изучайте их состав и выбирайте безопасный, чтобы избежать токсического воздействия на маленький организм», — прокомментировала специалист.

Что касается игр с мелкими деталями, то здесь нужно быть внимательнее. Важно всегда смотреть на возрастные ограничения, ведь ребёнок может проглотить или засунуть яркую «штучку» себе в нос или ухо. Лебедева советует родителям всегда пересчитывать детальки и убирать подальше, как только малыш наигрался. При этом такие развлечения — дело как раз полезное.