Почему подростки становятся жертвами мошенников

Тревожная тенденция: подростки все чаще становятся жертвами мошенников, которые или вымогают у детей родительские сбережения, или, в худшем случае, подстрекают к преступлениям.

Статистика это подтверждает: Следственный комитет РФ опубликовал данные, согласно которым рост «террористических преступлений» с участием подростков и пенсионеров вырос на 40% в сравнении с предыдущим годом.

Новости о том, что школьники поджигают объекты транспортной инфраструктуры, устраивают пожары в военкоматах или попросту отдают деньги мошенникам, уже не вызывают удивления и машинально пролистываются. Манипуляциям все возрасты покорны, но подростки – самая уязвимая категория общества. В них говорит и подростковый бунт – желание идти наперекор старшим, противопоставление себя системе, потребность быть увиденным и услышанным.

Нельзя снимать ответственность с детей, которые стали жертвами мошенников, но и понять можно – еще неокрепшему уму особенно сложно противостоять изощренным манипуляциям, на которые ведутся даже взрослые, грамотные люди. Что уж говорить о детях? А между тем, одурманенные цепкими манипулятивными речами, дети зачастую действуют фактически в состоянии аффекта. Но наказание за содеянное приходится нести как за умышленное преступление.

Проблему подстрекательства подростков к преступным действиям нельзя рассматривать вне масштабной информационной войны. Всплеск роста «террористических преступлений» пришелся на период после начала СВО. На информационной войне все средства хороши, поэтому враг не гнушается манипулировать наименее защищенной группой – детьми.

Главный инструмент в борьбе за умы уже второе десятилетие подряд прочно занимают социальные сети и в целом Интернет. Возможно, десятилетиями раньше такие процессы было проще контролировать ввиду ограниченного доступа мошенников к широкой публике. А в сети всё и все на виду, не говоря о многочисленных утечках персональных данных, которые делают поле потенциальных жертв еще шире. Можно ли защитить детей от сетей?

Традиционно существуют два пути: объяснить и запретить. Запретить интернет для детей – задача малореалистичная. Даже представить современный процесс обучения без информационных технологий невозможно. Родительский контроль тоже не всегда работает – подростки находят способы обходить ограничения. Ко всему прочему, у доступности интернета для каждого есть вполне очевидные интересанты, но это отдельная тема.

В общем, запретить не получится. Как насчет объяснить? Пытаются. В школах проводят всевозможные уроки цифровой грамотности, рассказывают, что нельзя кликать сомнительные ссылки и т.п. Работает? Отчасти, но преступления продолжают расти.

Очень легко обвинить детей в том, что они растут без верных морально-нравственных ориентиров. Говоря о воспитании детей, многие вспоминают почти эталонную советскую школу воспитания. СССР выстраивал молодежную политику на прочных идеологических основах. Главную роль играли пионерия и комсомол. Они не только занимались воспитанием молодого поколения в духе социалистических ценностей, но и активно вовлекали подростков во внеклассные активности: кружки по интересам, спортивные секции, трудовые лагеря. Это позволяло минимизировать риски негативного влияния извне.

В современной России столь же системный подход отсутствует. Подростки оказываются предоставленными себе, а живое общение им давно заменили виртуальные друзья и интернет, где риск манипуляции особенно велик. Неокрепшее сознание легко поддается информационным атакам.

При нехватке продуманных образовательных инициатив подростки становятся мишенью для разных деструктивных идеологий. Нельзя сказать, что молодежь сейчас обделена вниманием. У нас есть и «Юнармия», и «Движение первых», которое претендует на аналог пионерии, и «Уроки о важном» в школах. Детей со всех сторон пытаются уберечь, предостеречь, воспитать, но все-таки рост жертв мошенников среди подростков говорит либо о недостаточных мерах, либо вовсе о бесполезных попытках воздействовать на молодежь.

Что вообще предлагает подросткам современная молодежная политика? Ведь мы живем в эпоху, когда идеалы и ценности уступают место жажде наживы и потреблению. С самого раннего возраста дети сталкиваются с давлением общества, которое внушает им необходимость успеха любой ценой. Будучи максималистами и лишенными житейского опыта в силу возраста, они еще не знают, сколько разочарований готовит им жизнь, где мораль часто не делится на «черное и белое», на абсолютное «добро и зло», пребывая в пограничных состояниях.

Есть и другая проблема, о которой говорить не принято – абсолютное одиночество детей. Они только познают жизнь, их переполняют эмоции, которые часто сталкиваются с равнодушием со стороны самых значимых фигур – родителей. Это и скрытая проблема скулшутингов, о которых в последние годы мы слышим все чаще.

Дети чувствуют себя аутсайдерами и не находят поддержки даже в потенциально безопасной среде – дома. Оказываясь в безысходности (как правило – кажущейся), помноженной на бурю эмоций, они выражают свои переживания потенциально опасными для себя и общества способами.

Проблема «отцов и детей» стара как мир, но есть ощущение, что общество отказывается выносить какие-либо уроки из этого опыта. А может, всё как раз закономерно? У каждого поколения свои грабли…

Государственные программы, идеология, всевозможные нынешние и будущие запреты, это, конечно, хорошо, но следует начать с малого и частного. На мой взгляд, у нас еще есть шанс не упустить поколение. Главное не оставаться равнодушными наблюдателями происходящего вокруг нас.