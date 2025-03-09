Львова-Белова рассказала о проекте по помощи детям без семей

Для решения проблемы детей, воспитывающихся без попечения родителей», в нескольких регионах России запустили проект «Вызов», рассказала в новом выпуске проекта «Лидеры с Лилией Абрамовой» уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

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«В Оренбурге предпринимаются меры, чтобы дети не попадали в детские дома. Дети должны воспитываться в семьях. К сожалению, текущая система устроена так, что помощь семье часто сводится к помещению ребенка в учреждение. Это считается решением проблемы, хотя на самом деле это не так», — сказала она.

По ее словам, необходимо изменить подход, когда детей просто забирают.

Также Львова-Белова рассказала историю первых поездок в Мариуполь.

«Там была девочка, которую нашли в ужасном состоянии. К сожалению, ее не удалось спасти. Эта поездка стала для меня переломным моментом. Эта девочка, словно ангел, вдохновила меня на всю дальнейшую работу», — сказала она.

Львова-Белова добавила, что дети Донбасса настрадались с 2014 года.

«У каждого ребенка должна быть семья. Эти дети настрадались с 2014 года. Мы смогли найти семьи для 390 ребят. Это были потрясающие эмоции для всех. Мы не просто подбирали семьи. Каждый ребенок выбирал ту семью, которая ему подходила», — сказала она.

Также Мария Львова-Белова рассказала о воспитании приемного сына из Мариуполя и ордере на арест от Международного уголовного суда.