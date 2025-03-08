Как научить девочку-подростка красиво одеваться

8 марта солидаризируются все мамы. Те, кто не любит «гендерные праздники» — и те, кто строгает салат «Мимоза» и не прочь получить в подарок охапку тюльпанов. Кто убивается в тренажерном зале – и те, кто принял бодипозитив. Однако никто из них толком не знает, что говорить подрастающими девочкам о женственности и как объяснить современные стандарты внешности, красоты или ухода за собой. В честь праздника «МК» обсудил со специалистами проблемы воспитания юных девиц — особенно тех, кому милее всего оверсайз и наряды-балахоны вместо маминой помады и сапог старшей сестры.

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Виной тому, конечно, многочисленные социальные, экономические потрясения, выпавшие на нашу долю. Самые старшие мамы подростков воспитывались еще во времена, когда женщина рассматривалась как труженица, «хранительница очага». И никаких буржуазных излишеств в виде своего парикмахера, массажиста, косметолога, не говоря уж про фитнес-тренера или стилиста, женщине-труженице не полагалось.

Во времена, которые сейчас многие называют «угаром 90-х», юное поколение полагалось только на клипы, журналы, фильмы и собственное везение. Униформой улиц была мини-юбка и лосины, а «взрывы на макаронной фабрике» на голове дополнял фиолетовый макияж. Получается, что в качестве наставничества дочке преподнести тоже почти нечего. Силуэты, стиль и даже всякие «японские диеты» поколение нынешних мам постигало самостоятельно.

Фоном к такой ситуации звучит довольно громкое брюзжание. Многих людей старой закалки раздражает, как одевается молодежь. Эти безразмерные худи, парашютные штаны-карго, пальто бохо – откуда они? А как как девушка может не хотеть туфли, а надеть «надувные кроссовки»? Где шпильки, где утянутые талии, длинные локоны и зовущий макияж – все, в целом, к чему привыкли? Даже школьную форму, кажется, норовят вернуть потому, что на улицах станет больше нарядных девушек.

Семейный психолог Марьяна Разумовская поделилась с «МК» несколькими идеями насчет того, как можно поговорить о женственности и красоте с девочкой-подростком.

Как сближаться с ежиком – очень-очень медленно, – говорит Марьяна. – Здесь тоже, нельзя делать лишних движений, надо запастись громадным терпением. Если в арсенале одежды девочки одни только худи, широченные штаны и футболки – пусть так. Родитель может настоять на том, чтобы одежда, носимая в школу, была без каких-то слишком ярких или вызывающих принтов. И что в театр, музей и еще какие-то официальные места надевались самые «приличные» вещи из ее гардероба.

Исключением должна стать ситуация, когда девочка хочет себе чем-то навредить. Тату, туннели, шрамирование, какие-то радикальные прически или окрашивания волос – задача мамы отговорить и переубедить девушку.

Шаг вперед – два навстречу. Если девочка вдруг все-таки решила надеть юбку, задача мамы поддержать и дать как можно больше информации. Виды и фасоны, материалы, бренды и коллекции, силуэты одежды с юбками, обо всем надо доходчиво рассказать или дать почитать. И снова запастись кучей терпения, если девочка купила не то, оделась не так или вообще передумала. То же самое, если сама подрастающая молодежь хочет туфли, сумочку, духи и т. д.

Следующий способ – привлечение резервов и авторитетов. Если мама сама не завзятая модница, никогда ею не была или забыла, как «оно бывает», лучше обратиться к профессионалам. Сейчас куча мастер-классов по одежде и стилю, макияжу, прическам. Если такая консультация окажется не по карману, можно обратиться за помощью к подруге, родственнице, вкусу которой вы доверяете. Вот только, старшее поколение женщин лучше не привлекать к этому. Даже если тетушка или бабушка разбирается в «модах», велика вероятность, что она даст юному созданию кучу рекомендаций, которые давно устарели. Застращать, завиноватить, привить комплекс можно и за одно «занятие». Увы, такое отношение к женщине было нормой в те времена, когда сами бабушки были юными.

Воспитывать собственным примером. От этого основного постулата никуда не деться. И каждой маме, которая не вылезает от пластического хирурга, увлекается филлерами или, напротив, совсем не следит за собой, следует помнить, что такое же отношение к внешности она прививает и дочери.

Важно показать нормальные стандарты тела, - продолжает психолог. – Да, я считаю, что каждой маме надо исключить слово «толстая», «худая», «сутулая» или еще «какая-то не такая» в отношении ребенка. А лучше, вообще из своего лексикона. Правдами и неправдами, затащить девушку в зал греческой скульптуры и показать нормальные параметры тела. Дальше уже идут частности – рассказы про здоровое питание, про рациональные диеты, если семейный анамнез склонен к полноте. Про врачей эндокринологов и диетологов тоже. Конечно, всегда хорошо привить девочке привычку к умеренной физической нагрузке и упражнениям, ведь при любом сложении, осанку никто не отменял. Загвоздка в том, что привычку к такой гимнастике, фитнесу и спорту, надо иметь и транслировать самим.

Важно ходить с девочкой «в женские места». В магазины одежды, хотя проще все заказать по интернету. В парфюмерный магазин, где все подряд перенюхать. В парикмахерский салон или в салон красоты. Обязательно сходить куда-нибудь на балет, в театр, в кино на костюмный фильм. Не обходить стороной кафе и рестораны, чтобы ребенок знал, как там надо держать себя.

В целом, маме предстоит рассказать и показывать как можно больше из того, что умеет и знает она сама. Главное, что вырабатывается таким образом у девочки – общее представление, что быть женственной и красивой не опасно, нормально, но и не сверхнеобходимо. Можно быть красивой в любом образе, в любой одежде, с косметикой или без. Всегда чувствовать себя комфортно и ощущать полноценность.