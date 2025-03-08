Пять упражнений на развитие межполушарных связей у малышей

В дошкольном возрасте мозг ребенка очень податлив. Многие процессы развиваются настолько стремительно, что важно не упустить момент и поспособствовать их совершенствованию. Не исключено, что именно у вас получится вырастить настоящего гения. Если, конечно, найдете время для нейрозарядки, которую специалисты советуют делать с чадом каждое утро. Да, и в выходные тоже. Кандидат педагогических наук Анна Замыслова в беседе с WomanHit перечислила основные упражнения, которые позволят малышу расти успешным и разносторонне развитым. Берем на заметку и пробуем.

«Нейропсихология — наука о формировании и развитии мозговых структур. Под мозговыми структурами мы понимаем высшие психические функции, а именно: память, внимание, воображение, мышление и речь. Нейроподход в обучении основан на диагностике у ребенка сильных и слабых сторон для последующего использования сильных, чтобы помочь сформировать слабые или компенсировать их недостаток за счет сильных», — поясняет эксперт.

Для дошкольников одну из основных ролей играет правильное формирование зрительно-пространственных представлений. Их-то и будем тренировать.

Изучаем свое тело и пространство вокруг себя

Даем ребенку нехитрые, но все же требующие включения логики и внимания, задания. Например, попросите его достать кончиками пальцев рук до кончиков пальцев ног. Затем пусть найдет пальчиками последовательно брови, затем живот и колени. Перекрестные упражнения типа «дотронься правой рукой до левого плеча, левым локтем до правого бедра, правым коленом до левого уха» тоже стараемся проделывать чаще. Если малышу пока сложно ориентироваться, показываем своим примером.

Осваиваем территорию

Для этого задания понадобится большой лист бумаги или гимнастический коврик. Попросите ребенка сначала встать в центр листа, затем занять положение в правом верхнем/левом нижнем углу. Когда простейшие задания уже будут получаться, немного усложним. Пусть одной ногой малыш стоит в центре коврика, а другую поставит за его пределы. Попросите его померить шагами периметр листа, найдя для начала его длинную и короткую стороны. Помните, как в мультфильме «38 попугаев» Мартышка мерила длину удава? Попробуйте устроить подобный эксперимент и с малышом. Сначала посчитайте свои («взрослые») шаги, а потом уступите место маленьким ножкам.

Пальчиковые игры

«Пальчиковая гимнастика как часть нейрогимнастики может осуществляться на протяжении всей утренней зарядки, сменяя другие физические упражнения. Среди наиболее любимых детьми пальчиковых игр мы бы назвали 'Заяц-петух-коза», «Лягушка», «Капитан», «Оладушки», «Колечки»«, — говорит педагог.

Тренируем хват

Уверенный сильный хват руки очень пригодится ребенку при обучению письму в школе. Используем для тренировки мячики разного размера и плотности, кубики, гимнастические палки и даже шелковые платки. Последние пригодятся для развития навыка удерживать между пальцев мелкие предметы.

Для развития сериации

Это умение запоминать требуемые действия в нужной последовательности понадобится уже в первом классе. Попросите малыша запомнить от 2 до 5 разных движений и повторить их в нужном порядке.

«Например: один раз подпрыгнуть, три раза хлопнуть в ладоши, два раза наклониться, один раз провернуться вокруг себя. Ребенок запоминает данную последовательность и повторяет ее 5—6 раз. Все эти движения можно представлять и через карточки. Показываем ребенку 3—4 карточки со схематическими движениями, запоминаем и просим повторить», — советует специалист.

В качестве альтернативы повторению можно предложить выполнять упражнение в течение одной минуты, поставив перед ребенком песочные часы. В этом случае мы также будем формировать у него представление о времени, что всегда сопряжено с рядом сложностей. И, конечно же, тренировать память.