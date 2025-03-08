Экзамены уже на носу, а значит, школьникам пора готовиться к важному этапу. Рассказываем, как замотивировать ребенка на подготовку к ЕГЭ.

Чтобы это сделать, важно помочь ему осознать значимость этого экзамена для будущего. Поговорите о том, какие возможности откроются после поступления в желаемый вуз. Подчеркните, что подготовка — это шанс развить полезные навыки и уверенность в своих силах.

Создайте вместе с ним расписание занятий, чтобы учеба была систематической, но не перегружала. Поддерживайте интерес, отмечая успехи и прогресс. Поощряйте перерывы на отдых, чтобы избежать выгорания.

Важно, чтобы подросток понимал: ваша поддержка и вера в него — это фундамент для его уверенности и мотивации.