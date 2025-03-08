Психолог дала советы родителям, как уберечь ребенка от мошенников

Все чаще жертвами обмана становятся дети и подростки. Мошенничество, направленное на школьников, становится изощренным и порой трагичным. В СМИ мы слышим истории о том, как дети выносят семейные ценности, переводят миллионы на счета незнакомцев. Как уберечь ребенка от обманщиков, «Газете.Ru» рассказала Кира Гольдштейн, психолог «Онлайн-школы №1».

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Первая и главная рекомендация — выстраивайте доверительные отношения в семье, чтобы ребенок не боялся обращаться к вам за помощью в случае угрозы со стороны.

«Поговорите с ребенком о том, что такое мошенничество и как его распознать. Важно формировать у детей интуитивное чувство опасности. В диалоге можно использовать примеры из реальной жизни, но при этом важно не внушать излишний страх. Ведь боязнь часто становится источником тревожности, и если в какой-то момент ребенок почувствует, что мир полон угроз, это может вызвать у него неуверенность и даже паранойю», — объяснила психолог.

Объясните ребенку, что если кто-то требует срочных действий, — это всегда повод остановиться, подумать и обратиться к взрослому. Мошенники часто манипулируют не только логикой, но и эмоциями, пытаясь ввести в заблуждение, например, уверяя, что ситуация критическая и требует немедленного вмешательства.

«Учите распознавать ситуации обмана. Например, спросите: «Если кто-то в сети пишет, что тебе срочно нужно перевести деньги, подумай: а есть ли кто-то рядом, кто может тебе помочь? Если ты чувствуешь, что что-то не так, всегда можешь поговорить со мной». Такой подход помогает не только обезопасить, но и развивает у ребенка критическое мышление», — отметила она.

Не осуждайте ребенка, если его обманули. Родители должны помнить, что с мошенничеством сталкиваются тысячи людей, и ребенок не должен чувствовать себя плохим, глупым или виноватым.

«Он может быть шокирован, расстроен и даже испытывать стыд за свою наивность, но не вину. Вместо того чтобы говорить: «Как ты мог отдать деньги незнакомым людям?!», важно подойти к ситуации с эмпатией: «Я понимаю, что тебе было сложно разобраться в ситуации. Давай вместе выясним, что случилось, и я помогу тебе сделать все, чтобы этого больше не произошло», — посоветовала эксперт.

Продолжайте профилактические беседы. Разговоры о мошенниках не должны быть разовыми. Для того чтобы ребенок мог безопасно ориентироваться в мире манипуляций, нужно регулярно говорить о безопасности, проверять, как он воспринимает информацию, которую вы даете, и обучать его действовать в реальных ситуациях.