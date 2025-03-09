Психолог рассказал о пользе перекусов для детей

Важно отличать это от «кусочничества».

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Небольшой приём пищи каждые три с половиной часа обеспечит ребёнку достаточное количество энергии.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила специалист по расстройствам питания у детей Александра Михайлидис.

«Есть мнение, что ребёнку нужно есть три раза в день, но на самом деле считается сейчас, что ребёнку нужно пять приёмов пищи — это завтрак, обед, ужин и между ними по перекусу. То есть всё-таки четыре-пять часов — большой промежуток даже для взрослого. И для детей два с половиной, три с половиной часа — это хороший промежуток. Но здесь важно понимать, что перекус — это не плохо. Важно отличать это от кусочничества, когда ребёнок часто подходит к холодильнику, что-то достаёт. Сам по себе перекус — это не плохо, если он у нас состоит из углеводов, фруктов, овощей, белка. И тогда ребёнок получает достаточное количество энергии в течение дня и более разнообразное питание».

Ранее эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания для детей. Это может привести к нарушениям психики, а также проблемам с гормонами и микробиомом кишечника, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский эндокринолог высшей квалификационной категории Ирина Рыбкина.