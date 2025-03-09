Российским школьникам назвали даты выпускных в 2025 году

Минпросвещения: последние звонки в школах России запланированы на 24 мая. Министерство просвещения разослало во все российские регионы рекомендации по датам проведения последних звонков и выпускных в 2025 году и о самих торжественных церемониях. Например, там будут чествовать представителей многодетных семей и участников СВО. Рассказываем, когда выпускники-2025 будут прощаться со школой.

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Когда последний звонок и выпускной в 2025 году

Вот какое расписание будет в этом учебном году:

последний звонок — 24 мая;

выпускной — 28 июня.

Обе даты выпадают на субботу.

Как пройдут выпускные в российских школах

Как рассказали в Минпросвещения, в этом году на выпускных будут исполнять гимн и поднимать влаг России.

На праздниках будут чествовать представителей многопоколенных и многодетных семей, а перед школьниками выступят участники СВО, написало РИА «Новости».

Когда школьные экзамены в 2025 году

Ранее Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году.

Основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии.

Математику выпускники 11-х классов будут сдавать 27 мая, а русский язык — 20 мая.

Экзамены для учащихся 9-х классов начнутся 21 мая.

ОГЭ по математике пройдёт 3 июня, по русскому — 9 июня.

Подробное расписание ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам на 2025 год — здесь.

В этом году задания ЕГЭ и ОГЭ сразу по нескольким предметам поменяют. Новшества, в частности, будут на экзамене по русскому языку. Станут ли от этого школьные испытания сложнее — читайте по ссылке.