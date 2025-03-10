Когда можно разрешить детям прогулять школу

Родителям стоит иногда разрешать детям прогуливать школу, чтобы не перегружать ребенка, заявила NEWS.ru эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина. Она объяснила, что большое количество стресса негативно сказывается на здоровье и может привести к бессоннице и повышению агрессии.

Дети в школе испытывают чрезмерную нагрузку. В таком режиме начинает срабатывать защита организма — вырабатываются гормоны адаптации: адреналин и норадреналин, а также кортизол. Дети становятся крикливыми, агрессивными, суетливыми. Повышается давление, и ребенок может испытывать головные боли, а в дальнейшем — даже страдать нарушением сна и бессонницей. Избегать данного явления обязательно нужно. Прогулять школу для ребенка — это как съесть что-то сладкое, — сказала Калошина.

Врач напомнила, что каждый взрослый знает, как иногда спасает порция шоколада, и ничто так не приносит счастья, как возможность уйти пораньше с работы. По словам эндокринолога, лишний выходной может положительно сказаться на здоровье ребенка.

Если ваш ребенок с львиным рвением сообщает, что завтра короткий день, контрольных работ не предвидится и он очень хочет остаться дома, то, думаю, тут, наверное, стоит разрешить ему прогулять. И организм обязательно ответит взаимностью. Серотонин — гормон радости и счастья — принесет чувство эмоциональной стабильности, утихнет бунт. Окситоцин подарит радость от ожидания лишнего выходного, а эндорфин создаст чувство бабочек от предстоящего маленького нарушения запрета, — объяснила Калошина.

Эндокринолог добавила, что если ребенок изредка будет прогуливать школу, то станет больше доверять родителям. Однако она призвала в первую очередь объяснить детям, что устроить себе дополнительный выходной можно только в том случае, если это не навредит учебе.