Токсичная мать: пять основных типажей для самопроверки

Материнская любовь — это мощная сила, способная сделать ребенка счастливым, уверенным и гармоничным человеком. Но иногда, даже из лучших побуждений, мамы могут причинять своим детям боль, подавлять их личность и формировать комплексы, которые сохраняются на всю жизнь. Часто такие модели поведения передаются из поколения в поколение, и женщина даже не осознает, что ее забота превращается в контроль, а любовь — в эмоциональную зависимость. Разобрали их с психологом Радмилой Бакировой.

Этот материал — не для осуждения, а для осознания. Если вы узнаете в этих описаниях себя — это не клеймо а возможность пересмотреть свое поведение и начать выстраивать более здоровые отношения с ребенком.

Мать-контролер: «Я лучше знаю, как тебе жить»

Такая мать держит ребенка в жестких рамках, решает за него все — от выбора одежды до будущей профессии. Она искренне верит, что без ее контроля чадо «наломает дров», и боится дать ему свободу — что в пять лет, что в 25.

«Мама лучше знает, что ребенку делать, с кем дружить, куда поступать. Она постоянно исправляет его, навязывая свою точку зрения, и контролирует каждый шаг — звонками, проверкой телефона, слежкой в соцсетях. В итоге ребенок вырастает неуверенным, боится принимать решения, боится ошибиться, потому что „мама не одобрит“. Либо, наоборот, взрывается в подростковом возрасте и разрывает связь», — объясняет эксперт.

Мать-жертва: «Я для тебя всем пожертвовала»

Эта женщина живет только ради ребенка и постоянно напоминает ему, какую цену за это заплатила. Она хочет любви, благодарности и полного признания ее подвига. Она говорит: «Я всю жизнь тебе отдала, а ты…» и манипулирует чувством вины: «Если бы не ты, я могла бы…».

Дети таких мам живут с чувством долга, боятся разочаровать их, чувствуя, что не имеют права на свою жизнь. Часто они не могут построить личные отношения — им кажется, что они обязаны посвятить себя родителю.

Мать-критик: «Ты мог бы и лучше»

Ни одно достижение ребенка не достойно похвалы — всегда найдется, к чему придраться. Даже если он старается, мать замечает только ошибки. Чаще всего он слышит: «Молодец, конечно, но мог бы и лучше», «Почему четверка, а не пятерка?».

В итоге ребенок вырастает с ощущением, что его ценность зависит от чужого одобрения. Он боится ошибаться, боится, что его никогда не полюбят просто так, без достижений.

Мать-нарцисс: «Ты должен делать меня счастливой»

Для нее ребенок — это не отдельная личность, а продолжение ее самой, которое должно удовлетворять ее желания. Мама использует ребенка для реализации своих несбывшихся мечт, ставит свое мнение выше его чувств и желаний. Ребенок вырастает либо с заниженной самооценкой, либо начинает жить для одобрения окружающих, боясь быть «недостаточно хорошим».

Мать-абьюзер: «Без меня ты никто»

«В ее словах и поступках — подавление, унижение, манипуляции. Она может говорить обидные вещи, смеяться над эмоциями ребенка или даже физически наказывать его. Это могут быть оскорбления: „Ты ни на что не способен“, „Кто тебя такого полюбит?“, газлайтинг: „Я никогда так не говорила, тебе показалось“ и эмоциональные качели: сегодня ласковая, завтра — холодная и жестокая», — говорит психолог.

Ребенок вырастает с комплексами, живет в страхе и тревоге. Во взрослой жизни может выбирать токсичных партнеров, потому что не знает, как выглядит нормальная любовь.

Что делать, если вы узнали себя?

В каждом из нас есть черты, которые могут быть токсичными. Главное — вовремя заметить их и научиться меняться.