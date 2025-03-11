Нейросеть научилась выявлять детскую тревожность по рисункам

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали нейросеть, которая поможет специалисту выявить особенности личности ребенка по рисунку. Решение, в частности, позволит определить признаки повышенной тревожности или агрессии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Система, прототип которой создали авторы, автоматизирует анализ работ, выполненных детьми 5-14 лет в рамках психологического теста "Рисунок человека", участники которого должны простым карандашом нарисовать человека на листе бумаги. Этот тест используется в сфере образования для определения особенностей личности дошкольников и учащихся школ.

"Несмотря на кажущуюся простоту этой методики, интерпретация результатов часто затруднительна, сопряжена с риском произвольной трактовки и требует от педагогов-психологов достаточного опыта и высокой квалификации. Созданное на основе нашей системы мобильное приложение-ассистент позволит минимизировать ошибки и ускорить процесс анализа изображения", - уточнила руководитель проекта Марина Сорокова, заведующая кафедрой "Цифровое образование" МГППУ, слова которой приводит пресс-служба вуза.

Согласно идее разработчиков, психолог сможет сфотографировать рисунок на камеру смартфона, отправить изображение в систему и получить результат анализа в виде характеристик личности испытуемого. Такое решение позволит облегчить работу специалистов образовательных организаций и социальных служб. Помимо этого, в МГППУ планируют внедрить приложение в процесс подготовки психологов и педагогов.