Встреча для родителей девятиклассников о помощи подростку в выборе профессии пройдет в столице 15 марта

В центре «Профессии будущего» 15 марта пройдет встреча для родителей девятиклассников «ПРОсуббота: будущее вашего ребенка». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наши «ПРОсубботы» уже стали традиционными, что говорит о важности этих встреч для родителей подростков. Мы помогаем им изучить тренды современного рынка труда и понять, какие профессии самые перспективные сегодня. Родителям расскажут, что такое профориентационное тестирование, и дадут рекомендации по выбору специальности, подходящей ребенку. В нашем инновационном кадровом центре школьник может пройти профориентационную экскурсию с ровесниками или индивидуально. В иммерсивном 5D-кинотеатре дети знакомятся с востребованными специальностями, а на VR-тренажере примеряют на себя различные профессии. Их также ждет уникальное тестирование и работа с опытными профориентологами, которые смогут интерпретировать результаты, а общение с представителями московских колледжей поможет определиться с дальнейшей траекторией обучения», – приводятся в сообщении слова начальника отдела профориентации и карьеры центра «Профессии будущего» Александра Козлова.

Помимо экспертов центра, в мероприятии примут участие представители московских колледжей и крупнейшие работодатели столицы. Они расскажут, какие отрасли будут актуальны в ближайшие 10 лет, как помочь ребенку выбрать профессию, которая будет востребована в будущем, и почему стоит сделать выбор в пользу среднего профессионального образования. Кроме того, родители узнают, как дети могут начать зарабатывать уже во время практики.

Отмечается, что встреча состоится 15 марта в 12:00 по адресу: ул. Щепкина, д. 38, строение 1. Участие бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться.