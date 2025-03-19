Развитие речи перед школой: что важно знать

Готовность к школе – это не только знание букв и умение считать, но и способность ясно выражать мысли, понимать речь окружающих, пересказывать услышанное и участвовать в диалоге. Речь – основа обучения, она влияет на школьную успеваемость, уверенность в себе, умение общаться с одноклассниками и справляться с учебными нагрузками. О том, что важно знать родителю про развитие речи ребенка рассказала "Рамблеру" педагог Анна Замыслова.

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Развитая речь – ключ к успешному обучению

Развитая речь – это не просто способность говорить, это инструмент мышления. Дети с богатым словарным запасом умеют грамотно строить предложения, с легкостью осваивают чтение и письмо, быстрее запоминают информацию и без труда понимают объяснения учителя. У детей с нарушениями речи часто возникают проблемы не только с русским языком, но и с математикой, так как они испытывают трудности в понимании инструкций, условий задач и терминов. Например, не различая на слух «меньше» и «больше», «перед» и «после», ребенку сложно выполнять простые математические действия. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

Как развивать речь в повседневной жизни

Речь развивается не столько на занятиях, сколько в повседневной жизни – в общении со взрослыми и сверстниками, в играх и совместных делах с родителями, в посещении зоопарков и культурных мероприятий, поэтому огромный вклад в речевое развитие ребенка могут и должны делать родители. Разговаривайте с ребенком, обсуждайте события дня, задавайте вопросы. Простая беседа о том, что происходило в детском саду, может стать отличной тренировкой: «Кто сегодня был твоим соседом за столом? Что вы ели на обед? Во что играли на прогулке?». Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

Игры на развитие речи – это не только весело, но и очень полезно. Одна из самых эффективных – «Исправь ошибку». Родитель специально допускает ошибки («Кот лает на дерево» или «Корова кукарекает в огороде», а задача ребенка заметить и исправить «нелепицу». Это тренирует внимание к языку, логику и учит анализировать информацию.

Отличная игра «Скажи по-другому», которая помогает расширять словарный запас и учит выбирать точные слова. Например, родитель говорит «большой дом», а ребенок придумывает синоним («огромный дом», «высокий дом»).

Чтение – мощный инструмент развития речи. Чтение должно быть не только пассивным, когда мама или папа читают ребенку перед сном, но и интерактивным. Обсуждайте сюжет, задавайте вопросы: «Как ты думаешь, что будет дальше?», «Почему герой поступил так?». Расширяя словарный запас, такие вопросы развивают аналитическое мышление, учат анализировать прочитанное или услышанное, размышлять и формулировать мысли. Анна Замыслова Педагог, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества»

Когда стоит обратиться к специалисту

Логопеды рекомендуют обратить внимание на следующие речевые проявления ребенка. Стоит обязательно проконсультироваться со специалистом, если к 5-6 годам ребенок испытывает подобные сложности:

говорит неразборчиво или пропускает звуки в словах,

искажает звуки,

пересказ даже короткого текста вызывает сложности,

не различает на слух похожие звуки или заменяет их,

грамматически неправильно строит фразы,

использует неверные предлоги, не согласует прилагательные и существительные по родам и числам,

часто переспрашивает,

испытывает трудности в понимании и удержании в памяти многоступенчатой инструкции.