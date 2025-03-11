Расписание ЕГЭ в 2025 году

Согласно приказу Минпросвещения России и Рособрнадзора основной период ЕГЭ в 2025 году начнётся 23 мая, досрочный – 21 марта. Также предусмотрен дополнительный период сдачи единого госэкзамена.

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Досрочный период ЕГЭ-2025:

21 марта, пятница – география, литература;

25 марта, вторник – русский язык;

28 марта, пятница – математика (базовая и профильная);

1 апреля, вторник – биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

4 апреля, пятница – иностранные языки (устная часть);

8 апреля, вторник – информатика, обществознание;

11 апреля, вторник – история, химия.

Резервные дни для досрочного периода: 14 апреля (русский язык), 17 апреля (базовая и профильная математика), 18 апреля (биология, иностранные языки [письменная часть], литература, обществознание, физика), 21 апреля (география, иностранные языки [устная часть], информатика, история, химия).

Основной период ЕГЭ-2025:

23 мая, пятница – история, литература, химия;

27 мая, вторник – базовая и профильная математика;

30 мая, пятница – русский язык;

2 июня, понедельник – обществознание, физика;

5 июня, четверг – биология, география и иностранные языки (письменная часть);

10 июня, вторник, 11 июня, среда – иностранные языки (устная часть), информатика.

Резервные дни для основного периода: 16 июня (география, литература, обществознание, физика), 17 июня (русский язык), 18 июня (иностранные языки [английский, испанский, китайский, немецкий, французский, устная часть], история, химия), 19 июня (биология, иностранные языки [английский, испанский, китайский, немецкий, французский, письменная часть], информатика), 21 июня (базовая и профильная математика), 23 июня (все предметы).

Напомним, что резервные дни предназначены для тех, кто не смог сдать ЕГЭ в основные сроки по болезни или иной уважительной причине. Так они нужны тем, у кого совпадают даты экзаменов по выбору. Пересдавать ЕГЭ в этом году, тем, кто хочет улучшить свои оценки, можно будет 3 и 4 июля. В сентябре пройдёт дополнительный период.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что для поступающих в вузы на 2025/26 годы были повышены минимальные проходные баллы по математике и истории. По остальным дисциплинам они остались на прежнем уровне.

Также мы сообщали, в каких регионах в этом году проведут эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам: русскому языку и математике. Это нововведение затронет только тех учеников, которые решат пойти после девятого класса в заведения среднего профессионального образования.