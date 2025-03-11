Как собрать базовый гардероб для малыша

Даже опытные мамы порой теряются в многообразии детских вещей в магазине. Особенно это касается новорожденных малышей, которых всегда хочется нарядить покрасивее. Но скупать все, что есть на прилавках точно не стоит. В возрасте от рождения до года дети растут стремительно, и многие вещи быстро становятся не по размеру. Существуют определенные правила грамотного составления гардероба для самых маленьких.

Владелица розничных детских магазинов Татьяна Шинкарева в беседе с WomanHit поделилась основными нюансами выбора.

Ничего лишнего

Малыша, который большую часть времени проводит в колыбели или коляске, не стоит одевать как на обложку журнала. Конечно, пару нарядов на выход купить можно, но гораздо важнее иметь в наличии базовые комфортные вещи на каждый день. Вот что советует приобрести эксперт.

Боди

Боди с длинным или коротким рукавом — must have в гардеробе младенца. Их легко надеть и снять, если малыш вспотел, испачкался или настала пора менять подгузник. Кроме того, боди прекрасно защищают нежную кожу ребенка, сохраняя тепло.

Ползунки

Лучше выбирать модели с закрытыми ножками, чтобы штанины не задирались во время активных движений. Да и носочки в таких ползунках не понадобятся.

Чепчики

Пренебрегать этим предметом одежды точно не следует. Лучше отдать предпочтение моделям с удобными завязками, чем вечно сползающим с головы шапочкам. Последние младенец будет легко снимать во время прогулки, а завязки не дадут потерять головной убор. К тому же они идеально защищают от сквозняков и солнечных лучей.

Слипы или комбинезоны

Для прогулок на свежем воздухе или сна лучшего варианта и не придумать. Выбирайте модели с застежкой спереди, так как малыши большую часть времени проводят на спине, и в случае чего вы легко сможете расстегнуть комбинезон, не доставляя крохе дискомфорта.

Пинетки и носочки

Носочков много не бывает. Тонкие для лета и теплые для холодного времени года они позволят маленьким ножкам не мерзнуть. Пинетки подойдут для прогулок, а также первых шагов. В последнем случае лучше отдать предпочтение моделям с резиновыми накладками на подошве, которые защитят от скольжения и случайных падений.

Как не прогадать с размером

Перед покупкой важно учесть возраст и вес ребенка, говорит эксперт. Детская одежда часто маркируется по возрасту, но вес и рост младенца могут значительно различаться. В два-три месяца многие уже носят вещички для полугодовалых и еле в них помещаются.

«Обычно новорожденным подойдут размеры 50—56 см, но если ваш малыш родился крупным, стоит обратить внимание на размер 62 см», — советует эксперт.

Не забываем оставить немного «запаса». Это не значит, что едва родившемуся крохе нужно брать одежду для годовалого. Но практичнее будет выбрать вещь на пару размеров больше, чтобы малышу хватило ее на несколько месяцев, а не недель.

Никакой синтетики

Кожа новорожденных очень чувствительна к ненатуральным тканям. Нижнее белье, которое непосредственно соприкасается с телом, должно иметь в составе только хлопок.

«Идеален для новорожденных интерлок. Это трикотажное полотно со стопроцентным хлопковым составом. Он мягкий, гладкий и, главное, не аллергенный», — поясняет эксперт.

На втором месте — кулирная гладь. Как правило, она тоже состоит их х/б волокна, но иногда в составе бывает минимальный процент лайкры (5—8%). Из нее обычно шьют весь основной гардероб для малышей: слипы, царапки, шапочки, распашонки, комбинезоны. На третьей позиции — футер-двухнитка с лайкрой), но важно убедиться, что в составе нет полиэстра. Также предпочтителен муслин и футер-трехнитка с начесом. Последний может иметь в составе полиэстровую нить, которая используется для начеса. В качестве второго слоя одежды эта ткань вполне допустима.