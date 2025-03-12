В Курской области изменились правила сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что утверждены особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ для школьников региона в этом году.

Основной государственный экзамен для девятиклассников в Курской области отменен. Вместо ОГЭ выпускники девятых классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах.

Что касается Единого государственного экзамена, то, как и в прошлом году, курские одиннадцатиклассники могут выбрать - сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в своей школе.

Решение именно о таком формате итоговой аттестации в девятых и одиннадцатых классах курских школ закреплено приказом российского Министерства просвещения.

Сейчас в Курской области в 430 школах учатся 11,7 тысячи девятиклассников и 4 289 одиннадцатиклассников.