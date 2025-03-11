Эксперт дала советы, как не вырастить обслуженного ребенка

Обслуженные дети — это дети, лишенные самостоятельности, инициативы и ориентации в пространстве и времени, то есть базовых принципов, на основе которых существует человек. И таких детей сейчас становится все больше и больше. Основная причина — взрослые, конечно, из лучших побуждений все делают за них. Родители помогают ребенку одеваться, убирают его игрушки, несут его вещи в школу, выбирают дополнительные кружки, и все это без участия самого ребенка. Как не вырастить обслуженного ребенка, «Газете.Ru» рассказала заместитель директора по начальным классам школы «Новый взгляд» Юлия Полянская.

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Прежде всего, детям надо давать возможность быть самостоятельными в рамках их возраста. Все, что касается ребенка, необходимо делать вместе с ним. И можно это начинать делать уже в дошкольном возрасте, поскольку вся основа самостоятельности и осознанности закладывается именно тогда.

«Можно составить расписание на день с участием ребенка, пусть он сам его запишет, используя понятные ему значки или картинки. Обязательно надо показать ему, где лежат его вещи, которые он надевает, где располагаются его игрушки, учебники, письменные принадлежности. Содержание вещей в порядке — это детская зона ответственности. Можно выделить в шкафу ребенку отдельную полку, пусть он самостоятельно следит за порядком в своих вещах. В 5–6-летнем возрасте дети уже могут сами одеваться, и даже выбирать одежду в соответствии с сезоном, поэтому родителям не надо в этом помогать», — объяснила она.

С 1 класса ребенок может сам собирать свои вещи в школу, возможно, с некоторой помощью родителей на начальном этапе, но далее — самостоятельно.

Обязательно необходимо учить ребенка чувствовать и контролировать время. Можно купить ребенку его личный будильник, который он будет ставить на определенное время, чтобы проснуться утром, а также будет по нему следить за временем, чтобы соблюдать свой режим отдыха и учебы.

«С 6 лет у детей должны быть определены домашние обязанности: сбор посуды после еды, полив цветов, уборка в своей комнате, вынос мусора, выберите все, что хотите, но ребенок должен понимать, что он живет в семье, где у каждого есть свои обязанности, и он как член семьи также должен участвовать в обустройстве домашнего быта», — отметила эксперт.

Конечно, многие дети будут отказываться делать что-либо самостоятельно, особенно если ранее они жили иначе, но родители должны быть настойчивы и последовательны. Не надо менять свои решения и договоренности с ребенком, иначе он поймет, что можно что-то изменить и не преминет этим воспользоваться.

«Очень полезно на первом этапе договариваться с детьми с указанием времени, чтобы ребенок понимал, что ваши с ним договоренности имеют определенный временной срок, так ему проще и легче воспринимать изменения в своей жизни. Например, договоритесь, что он будет убирать свою комнату в течение месяца», — посоветовала эксперт.

Важно научить ребенка не забирать чужое время. Это ситуация, с которой часто сталкиваются все родители. Например, есть договоренность, что родители забирают своего ребенка из школы (секции, детской площадки) в определенное время, но когда они приходят к назначенному времени, сын или дочь просят остаться еще на 5 минут, потом еще и еще. В результате, взрослые люди, у которых достаточно много своих дел и планов, вынуждены сидеть еще полчаса, а то и час в ожидании, когда ребенок освободится. Если есть договоренность на определенное время, то все должны ее выполнять, иначе эта ситуация со временем будет усугубляться.

«В нынешнее время родители пытаются обеспечить своего ребенка не только самым необходимым, но и самым лучшим. За детьми приглядывают мамы, бабушки или няни, и конечно же, они стараются помочь, облегчить малышу жизнь, считают, что так будет лучше или быстрее. В итоге из хороших побуждений у нас вырастают инфантильные дети, которые в школьном возрасте не могут делать простых и элементарных вещей. А самим родителям позже будет сложно с такими детьми, лишенными самостоятельности, и требующими уже во взрослом возрасте повышенного внимания. В связи с чем, воспитание самостоятельности необходимо начинать уже с младых лет», — заметила Полянская.

В возрасте от 10 лет ситуацию с обслуживаемыми детьми исправить сложно, но можно.

«Для этого я бы посоветовала для начала обратиться к педагогам, чтобы обсудить этот вопрос и попробовать сообща изменить ситуацию. Также очень полезно отправить подростка в поход или в лагерь. Поверьте, дети возвращаются оттуда совершенно другими. Во-первых, там нет родителей, нянь, бабушек, отдельного вожатого у каждого ребенка, и они вынуждены обслуживать себя сами, во-вторых, в окружении более самостоятельных детей они будут стремиться не ударить в грязь лицом и показать себя взрослым, который многое умеет делать. Поэтому после лагеря или похода ребенок даже если что-то не умел делать, то обязательно научится», — подчеркнула специалист.

Хорошо воспитывают самостоятельность у взрослых детей спортивные тренировки, во-первых, это дисциплина, во-вторых, в секциях тренеры общаются по большей части с детьми уже как с осознанными взрослыми.