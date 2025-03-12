В Сибири пройдет пробный ЕГЭ для родителей

Сибирь присоединилась к Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Более тысячи мам и пап будущих выпускников сядут за парты, чтобы протестировать будущий экзамен.

© РИА Новости

В прошлом году родители сдавали историю. В этом году - математику. Это один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. В Томской области акция проходит в седьмой раз.

"Взрослые зарегистрируются, сдадут телефоны и личные вещи, пройдут предэкзаменационный контроль, заполнят бланки, - объяснили в администрации Томской области. -Участники напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут при ЕГЭ".

Впрочем, экзамен для родителей будет длиться не более часа. Но за это время мамы и папы смогут вспомнить большинство сложных правил.

"Я до сих пор помню, как писала сочинение по рассказу Солженицына "Матренин двор", - вспоминает мама выпускника Наталья Казанцева. - У нас была норма - шесть листов. А нашим детям, можно сказать, повезло. Им надо уместить свои мысли всего на одной страничке. А вот за математику мы с сыном волнуемся больше всего. Здесь необходима точность формулировок".

Родители, сдающие ЕГЭ, чаще всего допускают ошибки из-за волнения

В Омской области пробный ЕГЭ пользуется популярностью. Сдавать экзамены приходят не только мамы и папы, но и преподаватели, и чиновники. Несколько лет назад в регионе пришлось даже увеличивать количество пунктов из-за наплыва желающих.

"Родители переживают больше, чем дети, - отмечают в министерстве образования Омской области. - Поэтому акция призвана помочь снять лишнее напряжение и увидеть, что на ЕГЭ ничего страшного нет".