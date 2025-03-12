Назван продукт, который способен влиять на поведение детей в лучшую сторону

Ученые не стоят на месте, а продолжают исследовать влияние пищи на нашу жизнь, в этот раз доктор Кэролайн Тейлор из Университета Бристоля сообщила об выявлении связи между потреблением рыбы и поведением детей.

Исследователями было обнаружено, что дети, которые не едят рыбу или ее максимально избегают, более склонны к проявлению эгоизма и менее дружелюбны. Вместе с этим, эксперты заключили, что употребление морепродуктов влияет на когнитивное развитие.

В исследовании принимали участие 6000 детей в возрасте от 7 до 9 лет. Выяснилось, что семилетние дети, которые вообще не ели рыбу, хуже себя вели по сравнению с теми, кто ел хотя бы 190 граммов рыбы в неделю. У них эта проблема встречалась на 35% чаще. А у девятилетних детей такая проблема была уже на 43% чаще. Эти дети хуже общались с другими, были менее дружелюбными и менее готовыми помогать другим.