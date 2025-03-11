Как помочь подросткам в выборе профессии?

Близится конец учебного года, многие родители волнуются, что детям пора определиться с профилем дальнейшего обучения. Ведь экзамены в лучшие профильные школы на следующий учебный год начинаются уже в марте. В родительских чатах активно обсуждают, как протестировать на профориентацию детей после 8 и даже 7 класса. Между тем и в выпускном классе еще далеко не все сделали свой выбор. Как же родители могут помочь своим подросткам выбрать профессию, которая станет для них интересной и желанной? Ведь от этого зависит их успех и благополучие в будущем.

«Советую родителям рассматривать профориентацию не как выбор профессии, а глубже как выбор жизненного пути. Ориентиром не могут быть только хорошие оценки по конкретным школьным предметам и тем более профессии родителей, бабушек и дедушек. Например, иногда родственники предлагают ребенку продолжить семейную династию врачей, бухгалтеров и т.д. Да, такой путь самый простой, но если он не вяжется с ценностями ребенка, то либо он бросит институт на полпути, либо в будущем из него получится средний специалист, работать он будет без желания».

Начинать нужно с определения интересов ребенка, а также дать попробовать себя в той или иной сфере деятельности.

По словам Ларисы Окулик, первое, что нужно сделать, это выяснить истинные интересы и наклонности ребенка. Понаблюдайте, чем увлекается ваш ребенок помимо учебы, чем может заниматься часами напролет, что у него лучше всего получается в эту сторону и нужно смотреть при выборе профессии.

Главное, не путать хобби с истинной предрасположенностью к той или иной сфере. Например, ребенок может любить готовить. Родители радуются: все понятно, он станет поваром. Но серьезно поговорив с ребенком на эту тему, выясняется, что он просто любит экспериментировать с продуктами, но всю жизнь провести на кухне категорически не готов.

«Подростковый возраст это очень уязвимый период, когда формируется личность в такой «переходной фазе: еще не взрослый, но уже не ребенок. Важно быть максимально чутким в общении с подростком».

В доброжелательной атмосфере стоит задать ему наводящие вопросы о том, как он видит собственное будущее. Например:

Что тебе нравится делать больше всего?

От чего ты чувствуешь себя более энергичным?

Каким делом ты бы мог заниматься даже бесплатно?

А что ни за что не хотел бы делать?

Эти вопросы смогут натолкнуть человека на первые размышления в сторону желаемого будущего.

«Подмечайте, о чем любит говорить с вами ребенок, чем он занимается чаще всего, помимо учебы. Часто корень самореализации потенциала ребенка лежит именно в зоне его интересов. Важно это заметить и дать ребенку возможность проявить то, к чему у него лежит душа», — говорит Алина Затонская.

«Если вы считаете, что страсть к какому-то занятию просто баловство, оно не принесет достатка, то, возможно, вы ошибаетесь, — отмечает Лариса Окулик. — Приведу пример. У меня были клиенты дочка с мамой. Девочка очень любила рисовать, а мама считала профессию художника бесперспективной (мол, на уличных портретах и заказах от случая к случаю много не заработаешь). Во время коучинговой сессии мы пришли к выводу, что талант к рисованию можно применить в самых разных сферах расписывать керамику, быть дизайнером тканей, книжным иллюстратором, делать анимационные фильмы, рисовать комиксы и т.д. То есть заработать реально! И одновременно ребенок сможет в полной мере раскрыться, проявить свою любовь к рисованию, быть профессионалом в своей сфере. А в результате стать счастливым человеком. Так мама с дочкой окончательно определились, куда поступать после школы».

Второе, что необходимо сделать, это дать ребенку возможность побольше узнать о мире профессий. Родители могут попросить близких людей из сфер семьи, друзей, коллег рассказать об их профессии и о том, почему она им нравится.

«Современный мир полон цифровых возможностей, —напоминает Алина Затонская. — Можно предложить подростку сыграть в игру с чатом GPT: то есть задавать как можно больше вопросов нейросети, чтобы узнавать о профессиях, областях деятельности и так далее».

Следующий шаг дать возможность ребенку попробовать себя в разных сферах. Предложите подростку пройти пару уроков на онлайн-курсах (существует множество пробных, даже бесплатных материалов по дизайну, психологии, программированию и т.д).

«Еще один вариант определить предрасположенность ребенка к профессиям отправлять его на летних каникулах на подработку в разных сферах. Пусть попробует себя в торговле, ресторанном бизнесе и т.д. Он прочувствует атмосферу той или иной сферы деятельности и поймет, сможет ли в ней «вариться, — говорит Лариса Окулик. — Поделюсь примером. Моя дочь в старших классах тоже не могла определиться с профессией. Летом изъявила желание поработать в магазине одежды у знакомой. Через неделю заявила, что торговля это категорически не ее путь».

Вопреки расхожим мнениям: «нужно выбирать ту профессию, где много платят или «нужно идти по стопам семьи, так будет понятнее и проще, важно акцентировать внимание именно на том, что ребенку важно, ценно и приносит удовлетворение, уверена Алина Затонская. В противном случае, получение образования, специальности «ради галочки или только потому, что «так сказали родители, может привести подростка к выгоранию, неудовлетворенности в жизни, психологическим проблемам и потере самого себя.

Вот примерный алгоритм поиска будущей профессии:

Обратиться к своей душе. Понять, чего действительно хочется.

Собрать побольше информации о мире профессий.

Найти сферы естественного интереса.

Определить круг профессий, входящий в них.

Попробовать себя в разных сферах.

Сделать выбор и встать на свой путь.

И напоследок несколько реальных историй.

Александр в средней школе увлекался всем подряд: ретро-автомобилями, реконструкцией военных действий, пел в хоре и играл на гитаре, выступал в школьном театре. Переходя в 10 класс, твердо сказал родителям, что решил стать актером. Сам нашел школу с театральным классом и прошел отборочный конкурс. Родители были в растерянности: они совсем не приветствовали этот выбор, но решили смириться. В театральном классе Александр утром учился по программе средней школы, а вечером у него были специальные предметы: сцендвижение, сценречь, танцы, плюс репетиции спектаклей. Через полгода во время зимних каникул подросток признал, что актерская профессия не для него.

«Я не хочу из любого своего эмоционального состояния переходить щелчком пальцев в то, что нужно по роли. Я так просто умру или сойду с ума», — эмоционально сказал родителям юноша.

Сейчас он учится на втором курсе исторического факультета МГУ, а самодеятельным театром продолжает заниматься, как хобби.

Таня всегда любила животных и мечтала стать ветеринаром. Это так благородно, и зверушки они такие милые. Девочка была готова спасать все живое, ее не пугала перспектива грязной работы, и летом после 10 класса она устроилась на подработку в ветклинику. В ее обязанности входило убирать клетки в зоостационаре, выгуливать собак, мыть пол, стерилизовать инструменты и много всего другого. Проработав два месяца, девочка передумала выбирать этот путь. Нет, не потому, что грязно и тяжело. Просто она горячо сопереживала всем больным животным, и каждый вечер обливалась слезами, рассказывая маме, как они страдают. А некоторые и умирают. В результате девушка пошла учиться на кинолога.

Илья с семи лет увлекался собиранием геологической коллекции. Тем более что среди друзей родителей был геолог. Он увлеченно объяснял мальчику, где какой минерал, и рассказывал удивительные истории. Илья ходил в профильный кружок для школьников, но к 8 классу вдруг сказал, что геология это в прошлом. И пошел учиться в химико-биологический класс. Теперь мальчик заявлял, что будет делать киберпротезы такие, чтобы они были, как живая конечность. Все шло к поступлению в соответствующий вуз. Но за два месяца до ЕГЭ Илья вдруг огорошил родителей. Он сказал, что передумал и что это было просто его формой протеста. На самом деле мысли о киберпротезах вгоняют его в тоску, а вдохновляет только профессия геолога, о которой он мечтал в детстве. Сейчас он учится на первом курсе геофака МГУ и пока очень доволен своим выбором.