Медиатор рассказала, как родителям решить споры и уберечь детей от стресса

Конфликты и разлады в семье нередко приводят к разводу. Если в семье есть дети, такие ситуации могут быть для них травмирующими. Медиатор семейного центра "Зеленоград" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Галина Борзистая рассказала "РГ", как родителям решать споры мирно и уберечь детей от лишнего стресса.

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Чтобы сохранить хорошие отношения с детьми, родителям важно оградить их от ситуаций, где они становятся невольными свидетелями семейных конфликтов. Однако не всегда это получается сделать самостоятельно, поскольку разногласия между сторонами часто сопровождаются бурными эмоциями и разворачиваются на глазах у детей.

"Развод родителей может вызвать у детей множество сложных эмоций. Младшие дети часто не понимают, что происходит, но могут чувствовать тревогу, напряжение и неопределенность в атмосфере вокруг них. Дети постарше начинают осознавать последствия развода и могут переживать о том, как будет устроена их жизнь дальше или с кем из родителей им предстоит жить", - прокомментировала Галина Борзистая.

Что делать?

Разрешить кризисы в семьях мирным путем помогают медиаторы. Их основные задачи - создать доброжелательную атмосферу для переговоров, помочь найти взаимовыгодное решение и сохранить конфиденциальность.

Сегодня семейная медиация набирает все большую популярность. Более 70% обращений московских семей связано со спорами, которые затрагивают интересы детей. Поиск решений по этим вопросам требует от родителей совместного обсуждения.

В процессе медиации специалисты создают благоприятные условия для того, чтобы мирно разрешить конфликт. Участники могут выразить свои чувства, научиться слышать друг друга. Это помогает найти общее решение, которое будет отвечать интересам каждого члена семьи.

Путь к примирению

Пример: супруги воспитывают троих детей. Мама Татьяна находилась в длительном конфликте с мужем и подала на развод. Причины ссор были связаны с бытовыми и финансовыми проблемами. Пара не могла спокойно обсуждать ежедневные вопросы, все их общение сводилось к взаимным претензиям и ссорам, свидетелями которых часто становились дети.

"Больше всего мы переживали за детей. Не могла представить, как скажем им, что больше не будем вместе. Вопрос, с кем они останутся, стал самым болезненным даже на этапе обсуждения. Дети одинаково любят и маму, и папу", - поделилась Татьяна.

По совету знакомых, муж и жена обратились в семейный центр к медиатору. Специалист провел несколько встреч с Татьяной и Александром, сперва по отдельности, затем они присутствовали на беседе вместе. На сессиях каждый смог высказать свои мысли, выразить чувства, а также обсудить вопросы воспитания детей.

"Было важно понять, каким они видят будущее своих детей, каких принципов воспитания они придерживаются, что они могут сделать, чтобы их детям было хорошо", - дополнила специалист.

Выяснилось, что супруги имели схожие представления о воспитании и будущем детей. Из-за постоянных бытовых трудностей обсудить эти важные вопросы не получалось. Путь к примирению был непростым. Через вопросы медиатора и открытый диалог супруги начали находить точки соприкосновения и разрабатывать совместные решения, которые учитывали интересы как родителей, так и детей. Татьяна и Александр учились конструктивно обсуждать проблемы, слышать и слушать друг друга. В результате медиации пара преодолела кризис и сохранила семью.