Прием в столичные вузы абитуриентов из регионов могут сократить

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сократить прием региональных абитуриентов в высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Казани с целью прекратить «перепроизводство невостребованных специалистов». Ее слова передают «Ведомости».

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в вузы, набирать столько, сколько нужно. Остальные пусть учатся у себя дома», — сказала она.

Матвиенко отметила, что вузы перечисленных городов «стали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве российскому рынку труда.

Спикер Совфеда утверждает, что часть региональных студентов, отучившаяся в Москве, не смогла после выпуска найти работу по специальности.

«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, получалась история неудачников», – добавила Матвиенко.

До этого первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова и ее коллега Сергей Кабышев заявили, что во время ежегодной приемной кампании стоит оставлять в колледжах часть мест, на которые могли бы претендовать абитуриенты, не поступившие в вуз.