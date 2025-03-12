Зачем развивать у детей эмоциональный интеллект

Управление гневом, понимание страха, радость, которой не стыдно поделиться… Все это - элементы эмоционального интеллекта, который теперь будут развивать у дошколят.

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По мнению психологов, умение различать и управлять своими эмоциями, понимать эмоции других людей и не бояться выражать свои влияет на успешность человека не меньше, чем IQ. Эксперты уверены: целенаправленно развивать такие умения можно уже с четырех лет.

В недавно открывшемся детском саду, который входит в комплекс московской школы №58 на территории жилого комплекса Alia, стартуют занятия по развитию эмоционального интеллекта у детей, которые ходят в подготовительную группу.

Детские психологи научат малышей различать свои переживания, правильно их называть и выражать. Занятия помогут бережнее относиться к своим чувствам и чувствам других, соблюдать личные границы, избегать конфликтов или разрешать их приемлемым способом.

"Мы учим тому, что каждый человек имеет право на любые чувства, но выражать их нужно безопасно для себя и других, - говорит руководитель службы психологической поддержки школы №58 Людмила Авдеева. - Показываем, например, как отреагировать на чужую агрессию, как бережно выражать свою симпатию. Такие навыки необходимы каждому, и чем раньше ребенок ими овладеет, тем успешнее и счастливее будет его жизнь".

По словам Авдеевой, пока такая практика мало распространена в столичных детских садах, но может стать трендом. Ведь развитие эмоционального интеллекта очень важно и для будущей учебы в школе: это поможет создать и сохранить комфортную атмосферу в классе, а еще - улучшить отношения каждого ребенка со сверстниками.