Как психическое благополучие студентов влияет на успеваемость

Новое исследование Университета Южной Австралии, опубликованное в Journal of Learning Analytics, показывает, что академическая успеваемость зависит не только от знаний, но и от эмоционального состояния, уверенности в себе и мотивации к обучению.

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Как проводилось исследование?

Ученые проанализировали данные 215 000 учеников с 4-го по 10-й класс, сравнив их академические результаты с показателями благополучия, такими как эмоциональная стабильность, вовлеченность и готовность к обучению.

Результаты показали, что готовность к обучению, включающая настойчивость, уверенность и мотивацию, оказалась не просто желаемым фактором, а ключевым катализатором успеха. Ученики, которые чувствуют себя уверенно, легче преодолевают трудности и показывают лучшие результаты.

Главный исследователь, доктор Ребекка Марроне, объясняет:

«Когда мы говорим о готовности к обучению, мы имеем в виду не только академические знания, но и способность ребенка сосредотачиваться, преодолевать сложности и верить в свой успех. Это формирует хорошие учебные привычки и мотивацию».

Соавтор исследования, Бенджамин Лэм, добавляет:

«Школы должны выходить за рамки оценок и учитывать благополучие учеников как неотъемлемую часть образовательного процесса».

Что это значит для системы образования?

Эти выводы подтверждают необходимость поддержки психического здоровья школьников. Правительство региона, в котором проводилось исследование, уже инвестировало значительную сумму в наем 100 специалистов по ментальному здоровью, которые будут работать в школах.

Исследователи подчеркивают, что лучшие результаты в учебе достигаются, когда школы учитывают не только знания, но и эмоциональное состояние учеников. Кроме того, родители или опекуны также должны учитывать этот фактор, так как это особенно важно в период тестирования, когда стресс может повлиять на успеваемость.