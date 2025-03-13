В Рособрнадзоре прокомментировали жалобы на нехватку времени для сдачи ЕГЭ

Его достаточно для успешного выполнения заданий по профильной математике и физике.

В ведомстве сообщили ТАСС, что не получали обращений от школьников.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направили письмо главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с просьбой увеличить время для сдачи Единого государственного экзамена. По мнению депутатов, на ЕГЭ по математике профильного уровня, физике и другим предметам, требующим сложных расчётов, необходимо минимум 4,5-5 часов.